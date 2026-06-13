Зарплати військових в Україні: з чого складаються та як їх порахувати онлайн

Військовослужбовці в Україні отримують грошове забезпечення, розмір якого залежить від посади, військового звання, вислуги років, умов служби та виконання спеціальних завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали інформаційного проєкту "Гаразд" Національного банку України.
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Грошове забезпечення військовослужбовцю починають нараховувати з дати мобілізації - від моменту, коли територіальний центр комплектування та соціальної підтримки направив людину до навчального центру або безпосередньо до військової частини.
Виплати здійснюються один раз на місяць. На відміну від цивільної роботи, у Збройних силах не передбачено поділу на аванс і зарплату. Кошти надходять у поточному місяці за попередній.
Система виплат військовим включає кілька складових.
До основних видів грошового забезпечення належать:
Розмір надбавки за вислугу може становити від 5% при одному році служби до 50% при стажі 25 років і більше.
Крім цього, військовослужбовці можуть отримувати щомісячні додаткові виплати. Серед них:
Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть нараховувати додаткову винагороду в розмірі від 15 до 100 тисяч гривень залежно від умов служби та виконуваних завдань.
Також передбачена одноразова винагорода у розмірі 70 тисяч гривень.
Окрім цього, військові можуть отримувати одноразові допомоги:
Також окремі винагороди передбачені за виконання спеціальних завдань, зокрема під час морських операцій, водолазних робіт чи стрибків із парашутом.
Для попереднього розрахунку грошового забезпечення Міністерство оборони створило спеціальний онлайн-калькулятор.
Щоб скористатися ним, потрібно вказати:
Після заповнення інформації система покаже орієнтовний розмір щомісячного грошового забезпечення.
Схожі принципи нарахування діють і для військовослужбовців інших формувань.
Зокрема, у системі МВС - для військових Державної прикордонної служби та Національної гвардії - грошове забезпечення також складається з посадового окладу, окладу за званням, надбавок, доплат, премій та одноразових виплат.
Аналогічний підхід застосовується до військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України й Управління державної охорони.
РБК-Україна раніше писало, що влада планує підвищити грошове забезпечення військових. Президент Володимир Зеленський заявив, що мінімальні виплати в тилу можуть зрости до 30 тисяч гривень, а для військових на передовій - у середньому до 300 тисяч гривень. Також готують нові контракти для піхотинців, підвищення виплат командирам і спрощення переведень між підрозділами. Перші зміни можуть запрацювати вже в червні.
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