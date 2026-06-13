Зарплати військових в Україні: з чого складаються та як їх порахувати онлайн

Головне: Старт нарахувань: Грошове забезпечення військовим нараховують з першого дня мобілізації. Виплата йде раз на місяць.

Грошове забезпечення військовим нараховують з першого дня мобілізації. Виплата йде раз на місяць. Базова структура: Виплати складаються з посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу років.

Виплати складаються з посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу років. Доплати та "бойові": Окрім бази, передбачені щомісячні премії, надбавки за кіберзахист, кваліфікацію, одноразові допомоги на оздоровлення, а також додаткові воєнні винагороди від 15 до 100 тисяч гривень.

Окрім бази, передбачені щомісячні премії, надбавки за кіберзахист, кваліфікацію, одноразові допомоги на оздоровлення, а також додаткові воєнні винагороди від 15 до 100 тисяч гривень. Онлайн-калькулятор: Міністерство оборони створило спеціальний калькулятор, де за званням, вислугою років та тарифним розрядом можна самостійно розрахувати орієнтовний розмір свого забезпечення.

Коли починають нараховувати гроші

Грошове забезпечення військовослужбовцю починають нараховувати з дати мобілізації - від моменту, коли територіальний центр комплектування та соціальної підтримки направив людину до навчального центру або безпосередньо до військової частини.

Виплати здійснюються один раз на місяць. На відміну від цивільної роботи, у Збройних силах не передбачено поділу на аванс і зарплату. Кошти надходять у поточному місяці за попередній.

З чого складається грошове забезпечення

Система виплат військовим включає кілька складових.

До основних видів грошового забезпечення належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Розмір надбавки за вислугу може становити від 5% при одному році служби до 50% при стажі 25 років і більше.

Крім цього, військовослужбовці можуть отримувати щомісячні додаткові виплати. Серед них:

надбавки за особливості проходження служби;

доплати за кваліфікацію;

доплати за науковий ступінь або вчене звання;

премії;

винагороди за виконання окремих завдань;

виплати за службу у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.

Які "бойові" виплати передбачені

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть нараховувати додаткову винагороду в розмірі від 15 до 100 тисяч гривень залежно від умов служби та виконуваних завдань.

Також передбачена одноразова винагорода у розмірі 70 тисяч гривень.

Окрім цього, військові можуть отримувати одноразові допомоги:

на оздоровлення;

для вирішення соціально-побутових питань;

при укладенні першого контракту.

Також окремі винагороди передбачені за виконання спеціальних завдань, зокрема під час морських операцій, водолазних робіт чи стрибків із парашутом.

Як самостійно порахувати виплати

Для попереднього розрахунку грошового забезпечення Міністерство оборони створило спеціальний онлайн-калькулятор.

Щоб скористатися ним, потрібно вказати:

військове звання;

вислугу років;

тарифний розряд;

інші дані, які можна уточнити у фінансовій службі своєї військової частини.

Після заповнення інформації система покаже орієнтовний розмір щомісячного грошового забезпечення.

Чи відрізняються виплати в інших силових структурах

Схожі принципи нарахування діють і для військовослужбовців інших формувань.

Зокрема, у системі МВС - для військових Державної прикордонної служби та Національної гвардії - грошове забезпечення також складається з посадового окладу, окладу за званням, надбавок, доплат, премій та одноразових виплат.

Аналогічний підхід застосовується до військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України й Управління державної охорони.