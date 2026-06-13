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Зарплаты военных в Украине: из чего состоят и как их посчитать онлайн

07:39 13.06.2026 Сб
3 мин
Когда мобилизованным украинцам начинают начислять первые деньги?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как начисляют выплаты украинским военным (Getty Images)

Военнослужащие в Украине получают денежное обеспечение, размер которого зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, условий службы и выполнения специальных задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы информационного проекта "Гаразд" Национального банка Украины.

Главное:

  • Старт начислений: Денежное обеспечение военным начисляют с первого дня мобилизации. Выплата идет раз в месяц.
  • Базовая структура: Выплаты состоят из должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.
  • Доплаты и "боевые": Кроме базы, предусмотрены ежемесячные премии, надбавки за киберзащиту, квалификацию, единовременные пособия на оздоровление, а также дополнительные военные вознаграждения от 15 до 100 тысяч гривен.
  • Онлайн-калькулятор: Министерство обороны создало специальный калькулятор, где по званию, выслуге лет и тарифному разряду можно самостоятельно рассчитать ориентировочный размер своего обеспечения.

Когда начинают начислять деньги

Денежное обеспечение военнослужащему начинают начислять с даты мобилизации - с момента, когда территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил человека в учебный центр или непосредственно в воинскую часть.

Выплаты осуществляются один раз в месяц. В отличие от гражданской работы, в Вооруженных силах не предусмотрено разделение на аванс и зарплату. Средства поступают в текущем месяце за предыдущий.

Из чего состоит денежное обеспечение

Система выплат военным включает несколько составляющих.

К основным видам денежного обеспечения относятся:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет.

Размер надбавки за выслугу может составлять от 5% при одном году службы до 50% при стаже 25 лет и более.

Кроме этого, военнослужащие могут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Среди них:

  • надбавки за особенности прохождения службы;
  • доплаты за квалификацию;
  • доплаты за научную степень или ученое звание;
  • премии;
  • вознаграждения за выполнение отдельных задач;
  • выплаты за службу в сфере кибербезопасности и киберзащиты.
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Какие "боевые" выплаты предусмотрены

Во время действия военного положения военнослужащим могут начислять дополнительное вознаграждение в размере от 15 до 100 тысяч гривен в зависимости от условий службы и выполняемых задач.

Также предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен.

Кроме этого, военные могут получать единовременные пособия:

  • на оздоровление;
  • для решения социально-бытовых вопросов;
  • при заключении первого контракта.

Также отдельные вознаграждения предусмотрены за выполнение специальных задач, в частности во время морских операций, водолазных работ или прыжков с парашютом.

Как самостоятельно посчитать выплаты

Для предварительного расчета денежного обеспечения Министерство обороны создало специальный онлайн-калькулятор.

Чтобы воспользоваться им, нужно указать:

  • воинское звание;
  • выслугу лет;
  • тарифный разряд;
  • другие данные, которые можно уточнить в финансовой службе своей воинской части.

После заполнения информации система покажет ориентировочный размер ежемесячного денежного обеспечения.

Отличаются ли выплаты в других силовых структурах

Похожие принципы начисления действуют и для военнослужащих других формирований.

В частности, в системе МВД - для военных Государственной пограничной службы и Национальной гвардии - денежное обеспечение также состоит из должностного оклада, оклада по званию, надбавок, доплат, премий и единовременных выплат.

Аналогичный подход применяется к военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Управления государственной охраны.

РБК-Украина ранее писало, что власти планируют повысить денежное обеспечение военных. Президент Владимир Зеленский заявил, что минимальные выплаты в тылу могут вырасти до 30 тысяч гривен, а для военных на передовой - в среднем до 300 тысяч гривен. Также готовят новые контракты для пехотинцев, повышение выплат командирам и упрощение переводов между подразделениями. Первые изменения могут заработать уже в июне.

Мы подробно рассказывали, как планируют изменить армию в Украине.

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