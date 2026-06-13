Зарплаты военных в Украине: из чего состоят и как их посчитать онлайн

Военнослужащие в Украине получают денежное обеспечение, размер которого зависит от должности, воинского звания, выслуги лет, условий службы и выполнения специальных задач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы информационного проекта "Гаразд" Национального банка Украины.
Главное:
Денежное обеспечение военнослужащему начинают начислять с даты мобилизации - с момента, когда территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил человека в учебный центр или непосредственно в воинскую часть.
Выплаты осуществляются один раз в месяц. В отличие от гражданской работы, в Вооруженных силах не предусмотрено разделение на аванс и зарплату. Средства поступают в текущем месяце за предыдущий.
Система выплат военным включает несколько составляющих.
К основным видам денежного обеспечения относятся:
Размер надбавки за выслугу может составлять от 5% при одном году службы до 50% при стаже 25 лет и более.
Кроме этого, военнослужащие могут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Среди них:
Во время действия военного положения военнослужащим могут начислять дополнительное вознаграждение в размере от 15 до 100 тысяч гривен в зависимости от условий службы и выполняемых задач.
Также предусмотрено единовременное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен.
Кроме этого, военные могут получать единовременные пособия:
Также отдельные вознаграждения предусмотрены за выполнение специальных задач, в частности во время морских операций, водолазных работ или прыжков с парашютом.
Для предварительного расчета денежного обеспечения Министерство обороны создало специальный онлайн-калькулятор.
Чтобы воспользоваться им, нужно указать:
После заполнения информации система покажет ориентировочный размер ежемесячного денежного обеспечения.
Похожие принципы начисления действуют и для военнослужащих других формирований.
В частности, в системе МВД - для военных Государственной пограничной службы и Национальной гвардии - денежное обеспечение также состоит из должностного оклада, оклада по званию, надбавок, доплат, премий и единовременных выплат.
Аналогичный подход применяется к военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Управления государственной охраны.
РБК-Украина ранее писало, что власти планируют повысить денежное обеспечение военных. Президент Владимир Зеленский заявил, что минимальные выплаты в тылу могут вырасти до 30 тысяч гривен, а для военных на передовой - в среднем до 300 тысяч гривен. Также готовят новые контракты для пехотинцев, повышение выплат командирам и упрощение переводов между подразделениями. Первые изменения могут заработать уже в июне.
Мы подробно рассказывали, как планируют изменить армию в Украине.