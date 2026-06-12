ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії

14:40 12.06.2026 Пт
3 хв
Що відомо про нові зміни для військових?
aimg Ірина Глухова
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні є ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям до 30 тисяч у тилу та 300 тисяч на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, напередодні відбулися наради за участю прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, міністра оборони України Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

"Погоджено шлях - збільшити фінансову стійкість нашої оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії", - заявив Зеленський.

Якими будуть нові виплати

Президент повідомив, що держава готова збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат", - сказав він.

Також планується запровадження нових контрактів для військовослужбовців піхоти.

"Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці", - наголосив президент.

Читайте також: Збільшення зарплат військовим: Кабмін озвучив строк запуску реформи

За його словами, контракти передбачатимуть чіткі строки служби - 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані умови та відстрочки після завершення служби.

Окремо планують збільшити виплати бойовим командирам.

"Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії", - зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати мають почати виплачувати вже у червні.

Більше іноземних добровольців та спрощення переведень

Також глава держави повідомив про рішення розширити можливості для залучення іноземних добровольців до української армії.

"Я доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу", - заявив він.

Крім того, влада планує спростити процедуру переведення військовослужбовців між підрозділами та створити більше можливостей для кар'єрного зростання в армії.

"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", - підсумував Зеленський.

Реформи в армії

Нагадаємо, ще на початку травня Володимир Зеленський повідомив про підготовку масштабної реформи української армії.

Згодом перші деталі розкрив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Серед змін - підвищення мінімальної зарплати у війську, нові контракти та механізм звільнення зі служби.

Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Міноборони готує поетапну реформу ТЦК та СП. Однак перед її запуском планують провести реформу оплати праці військовослужбовців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Збройні сили України
Новини
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою