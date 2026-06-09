Зарплати військових у 2026 році планують підвищити: коли і які суми чекати

Звідки візьмуть гроші

Як написав у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram, вчора під час засідання представники Міністерства оборони повідомили про дефіцит фінансового ресурсу для виплати грошового забезпечення.

Водночас підвищення виплат планують реалізувати за рахунок наявних ресурсів бюджету Міноборони. Після завершення дискусії відповідні пропозиції мають представити уряду.

За словами нардепа, рішення щодо підвищення мінімального грошового забезпечення можуть ухвалити найближчим часом.

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Якою є мінімальна виплата зараз

Наразі мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців становить 20 тисяч гривень. До нього входять посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Такі виплати отримують, зокрема, військові, які щойно вступили до лав ЗСУ.

Що передбачає реформа

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що після реформи виплати навіть для військових у тилу не можуть бути нижчими за 30 тисяч гривень. Це стосуватиметься як мобілізованих, так і контрактників.

Для військовослужбовців, які виконують бойові завдання, рівень виплат має бути значно вищим. Окрему увагу планують приділити піхотинцям.

За словами глави держави, для них мають запровадити спеціальні контракти з виплатами у межах 250-400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк прогнозує, що питання підвищення мінімального грошового забезпечення парламент може розглянути вже цього тижня.

Масштабна реформа армії 2026

Нагадаємо, президент України та головком ЗСУ Олександр Сирський анонсували старт масштабної реформи військової служби вже у червні 2026 року.

Серед ключових напрямків змін - нова система грошового забезпечення, спеціальні контракти для піхоти та поетапне звільнення окремих категорій військовослужбовців, які служать з 2022 року.

Наприкінці травня міністр оборони Михайло Федоров представив народним депутатам концепцію змін, яка також передбачає підвищення базового грошового забезпечення з 20 до 30 тисяч гривень.

За даними співрозмовників РБК-Україна у Верховній Раді, військові на передовій зможуть отримувати до 400 тисяч гривень. Для цього планується запровадити додаткові виплати у розмірі 20-40 тисяч гривень за кожен день виконання бойових завдань залежно від їх складності.