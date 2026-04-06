Потрібні три кроки. Військовий омбудсмен назвала умови для підвищення зарплат в ЗСУ

Для підвищення фінансового забезпечення українських військових варто виконати три важливих умови, одна з яких залежить від міжнародних партнерів.

Про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова у інтерв'ю РБК-Україна .

"Питання грошового забезпечення військовослужбовців можливо вирішити кількома шляхами. Перше – це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо – це європейське військо і захист європейського кордону", - зазначила Решетилова.

За її словами, друга умова – це оптимізація внутрішніх процесів, а третя – це готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.

"Якщо ми вирішимо ці три основні проблеми, ми готові будемо переглянути грошове забезпечення військовослужбовців. Це не швидко. Я, як людина, яка прийшла з громадянського суспільства, уявляла, що все можна вирішити швидко", - додала військовий омбудсман.

Вона також підкреслила, що коли є труднощі з бюджетом, потрібно дивитися в бік оптимізації.

"Нам всім треба розуміти, що на п'ятому році повномасштабної війни десь від чогось треба відмовлятися, але ніколи не можна відмовлятися від власного війська", - підкреслила Решетилова.