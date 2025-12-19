Зарплаты украинцев будут расти в 2026 году: Нацбанк назвал главную причину

Национальный банк Украины прогнозирует отток населения в 2026 году, что приведет к сохранению давления на рынке труда. Соответственно предприятия будут вынуждены повышать зарплаты, конкурируя за работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НБУ.

В отчете говорится, что реальные доходы украинцев неуклонно растут. Во втором полугодии 2025 года повышение заработных плат происходило более чем на 20% в год.

"Этому способствовали дальнейшее снижение безработицы и повышение средней заработной платы. Бизнес в дальнейшем вынужден конкурировать за работников, повышая оплату труда, учитывая нехватку квалифицированных кадров", - отметил НБУ.

Согласно данным исследования рынка труда, которое провела Европейская бизнес ассоциация в ноябре 2025 года, 74% опрошенных предприятий считают дефицит кадров серьезной проблемой.

Повышение доходов поддерживалось и значительным ростом бюджетных выплат военнослужащим. Зарплаты в бюджетном секторе в этом году росли медленно. Кроме того, с января по сентябрь снизились объемы доходов ФЛП по сравнению с прошлогодними показателями.

"Однако такая динамика скорее свидетельствует о последствиях борьбы с "тенью", чем со снижением доходов действительно самозанятых лиц. Реальный рост доходов населения поддерживается замедлением инфляции", - говорится в отчете Нацбанка.

Кроме роста зарплат из-за конкурирования за работников, дополнительным фактором повышения доходов станет запланированное повышение на 8.1% минимальной заработной платы в 2026 году.