ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Зарплаты украинцев будут расти в 2026 году: Нацбанк назвал главную причину

Украина, Пятница 19 декабря 2025 17:14
UA EN RU
Зарплаты украинцев будут расти в 2026 году: Нацбанк назвал главную причину Фото: зарплаты будут расти из-за борьбы между предприятиями за работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Национальный банк Украины прогнозирует отток населения в 2026 году, что приведет к сохранению давления на рынке труда. Соответственно предприятия будут вынуждены повышать зарплаты, конкурируя за работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НБУ.

В отчете говорится, что реальные доходы украинцев неуклонно растут. Во втором полугодии 2025 года повышение заработных плат происходило более чем на 20% в год.

"Этому способствовали дальнейшее снижение безработицы и повышение средней заработной платы. Бизнес в дальнейшем вынужден конкурировать за работников, повышая оплату труда, учитывая нехватку квалифицированных кадров", - отметил НБУ.

Согласно данным исследования рынка труда, которое провела Европейская бизнес ассоциация в ноябре 2025 года, 74% опрошенных предприятий считают дефицит кадров серьезной проблемой.

Повышение доходов поддерживалось и значительным ростом бюджетных выплат военнослужащим. Зарплаты в бюджетном секторе в этом году росли медленно. Кроме того, с января по сентябрь снизились объемы доходов ФЛП по сравнению с прошлогодними показателями.

"Однако такая динамика скорее свидетельствует о последствиях борьбы с "тенью", чем со снижением доходов действительно самозанятых лиц. Реальный рост доходов населения поддерживается замедлением инфляции", - говорится в отчете Нацбанка.

Кроме роста зарплат из-за конкурирования за работников, дополнительным фактором повышения доходов станет запланированное повышение на 8.1% минимальной заработной платы в 2026 году.

Напомним, украинцы комфортно чувствуют себя с зарплатой 20-30 тысяч гривен, а более 50 тысяч хочет зарабатывать лишь около 20% опрошенных. Больше всего людей ищут работу в торговле, фрилансе и логистике, а основной причиной смены места работы остается низкая оплата.

Отметим, самые высокие медианные зарплаты сосредоточены в строительной сфере, где отдельные специалисты получают до 60 тыс. гривен. Высокие доходы также предлагают в логистике, медицине, недвижимости и на СТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Зарплата в Украине
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ