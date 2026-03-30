Зарплати в Україні зросли: де платять найбільше і кому пропонують майже 80 тисяч

17:31 30.03.2026 Пн
2 хв
Держстат оприлюднив свіжі дані про зарплати за лютий
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: програмісти в Україні отримують одні з найвищих зарплат (Getty Images)

Середня заробітна плата в Україні за підсумками лютого 2026 року зросла. Розрив між найвищими та найнижчими виплатами в розрізі галузей становить понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України у Facebook.

Як зазначили в Держстаті, середня зарплата в лютому по Україні зросла на 1,2% порівняно із січнем і становила 28 321 гривню.

Регіональні лідери та аутсайдери

Традиційно високий рівень оплати праці фіксується в столиці. У Києві середня зарплата становить 45 651 гривню. На другому місці опинилася Київська область із показником 29 077 гривень.

Найнижчі доходи отримують жителі Кіровоградської (20 083 гривень) і Чернівецької (20 460 гривень) областей.

Де платять найбільше: рейтинг галузей

Суттєва відмінність в оплаті праці зберігається залежно від виду економічної діяльності. Сфера інформації та телекомунікацій залишається найбільш прибутковою для працівників.

Рейтинг виплат за галузями:

  • інформація та телекомунікації: 78 941 гривень (найвищий показник);
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 18 681 гривень (найнижчий показник).

У Держстаті додали, що в Україні станом на 1 березня 2026 року сукупна заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,5 млн гривень.

Як зростають зарплати в Україні

Нагадаємо, згідно з даними OLX Робота, станом на лютий 2026 року в Україні зафіксовано суттєве зростання заробітних плат у робітничих галузях, де приріст за рік де-не-де сягнув 40%.

Високі доходи пропонують у сферах автосервісу, будівництва, логістики та виробництва.

Абсолютним лідером за рівнем виплат залишаються стоматологи з медіанною зарплатою в 150 тисяч гривень.

