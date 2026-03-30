Общество Образование Деньги Изменения Экология

Зарплаты в Украине выросли: где платят больше всего и кому предлагают почти 80 тысяч

17:31 30.03.2026 Пн
2 мин
Госстат обнародовал свежие данные о зарплатах за февраль
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: програмисты в Украине получают одни из самых высоких зарплат (Getty Images)

Средняя заработная плата в Украине по итогам февраля 2026 года выросла. Разрыв между самыми высокими и низкими выплатами в разрезе отраслей составляет более 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины в Facebook.

Как отметили в Госстате, средняя зарплата в феврале по Украине выросла на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 гривну.

Региональные лидеры и аутсайдеры

Традиционно высокий уровень оплаты труда фиксируется в столице. В Киеве средняя зарплата составляет 45 651 гривен. На втором месте оказалась Киевская область с показателем 29 077 гривен.

Самые низкие доходы получают жители Кировоградской (20 083 гривен) и Черновицкой (20 460 гривен) областей.

Где платят больше всего: рейтинг отраслей

Существенное различие в оплате труда сохраняется в зависимости от вида экономической деятельности. Сфера информации и телекоммуникаций остается наиболее прибыльной для работников.

Рейтинг выплат по отраслям:

  • информация и телекоммуникации: 78 941 гривен (самый высокий показатель);
  • искусство, спорт, развлечения и отдых: 18 681 гривен (самый низкий показатель).

В Госстате добавили, что в Украине по состоянию на 1 марта 2026 совокупная задолженность по выплате заработной платы составляла 3,5 млн гривен.

Как растут зарплаты в Украине

Напомним, согласно данным OLX Работа, по состоянию на февраль 2026 года в Украине зафиксирован существенный рост заработных плат в рабочих отраслях, где прирост за год кое-где достиг 40%.

Высокие доходы предлагают в сферах автосервиса, строительства, логистики и производства.

Абсолютным лидером по уровню выплат остаются стоматологи с медианной зарплатой в 150 тысяч гривен.

