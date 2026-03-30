Зарплаты в Украине выросли: где платят больше всего и кому предлагают почти 80 тысяч

Средняя заработная плата в Украине по итогам февраля 2026 года выросла. Разрыв между самыми высокими и низкими выплатами в разрезе отраслей составляет более 60 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины в Facebook.
Как отметили в Госстате, средняя зарплата в феврале по Украине выросла на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 гривну.
Традиционно высокий уровень оплаты труда фиксируется в столице. В Киеве средняя зарплата составляет 45 651 гривен. На втором месте оказалась Киевская область с показателем 29 077 гривен.
Самые низкие доходы получают жители Кировоградской (20 083 гривен) и Черновицкой (20 460 гривен) областей.
Существенное различие в оплате труда сохраняется в зависимости от вида экономической деятельности. Сфера информации и телекоммуникаций остается наиболее прибыльной для работников.
Рейтинг выплат по отраслям:
В Госстате добавили, что в Украине по состоянию на 1 марта 2026 совокупная задолженность по выплате заработной платы составляла 3,5 млн гривен.
Напомним, согласно данным OLX Работа, по состоянию на февраль 2026 года в Украине зафиксирован существенный рост заработных плат в рабочих отраслях, где прирост за год кое-где достиг 40%.
Высокие доходы предлагают в сферах автосервиса, строительства, логистики и производства.
Абсолютным лидером по уровню выплат остаются стоматологи с медианной зарплатой в 150 тысяч гривен.