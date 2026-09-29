Зарплати в Україні просіли після зростання: скільки зараз заробляють українці

У серпні 2026 року середня заробітна плата в Україні зросла на 23,1% порівняно з минулим роком і склала майже 31,9 тисячі гривень. Проте у порівнянні з липнем доходи українців дещо знизилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби статистики України.
За даними Держстату, середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні становила 31 892 гривні. Незважаючи на значне річне зростання, відносно попереднього місяця (липня) зарплати зменшилися на 1,1%.
Традиційно найвищі доходи фіксують у столиці. Трійка регіонів з найвищими зарплатами виглядає так:
Водночас найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у Чернівецькій (22 807 грн) та Кіровоградській (22 869 грн) областях.
Найприбутковішою галуззю залишається сфера інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 79 170 гривень. Найменше заробляють працівники сфери освіти - 19 109 гривень.
Падіння середньої зарплати порівняно з липнем торкнулося більшості сфер діяльності. Найменше зниження (на 0,4%) зафіксовано у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, а найбільше (на 6,2%) - в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги.
При цьому в низці галузей доходи зросли на 0,1-4,7%. Йдеться про:
Держстаті повідомив, що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам склала 3,8 млрд гривень.
Нагадаємо, перелік найбільш затребуваних спеціалістів та рівень оплати їх праці в Україні протягом останніх чотирьох років змінився. Зокрема, зафіксовано зростання попиту на робітничі професії.
РБК-Україна також писало, що напередодні холодів в Україні зростає потреба у фахівцях, які впливають на роботу систем опалення, електромереж, вентиляції та генераторів.