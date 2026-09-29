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Зарплаты в Украине просели после роста: сколько сейчас зарабатывают украинцы

17:33 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: средняя зарплата в августе составила около 32 тыс. гривен (Getty Images)

В августе 2026 года средняя заработная плата в Украине выросла на 23,1% по сравнению с прошлым годом и составила почти 31,9 тысяч гривен. Однако по сравнению с июлем доходы украинцев несколько снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 31 892 гривны. Несмотря на значительный годовой рост, по отношению к предыдущему месяцу (июлю) зарплаты уменьшились на 1,1%.

Традиционно самые высокие доходы фиксируют в столице. Тройка регионов с высокими зарплатами выглядит так:

  • Киев - 48 705 грн;
  • Луганская область - 33 981 грн;
  • Киевская область - 32 404 грн.

В то же время, самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в Черновицкой (22 807 грн) и Кировоградской (22 869 грн) областях.

Зарплаты по сферам деятельности

Самой прибыльной отраслью остается сфера информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 79 170 гривен. Меньше всего зарабатывают работники сферы образования - 19 109 гривен.

Падение средней зарплаты по сравнению с июлем коснулось большинства сфер деятельности. Наименьшее снижение (на 0,4%) зафиксировано в сфере административного и вспомогательного обслуживания, а наибольшее (на 6,2%) - в здравоохранении и оказании социальной помощи.

При этом в ряде отраслей доходы выросли на 0,1-4,7%. Речь идет о:

  • строительстве;
  • информации и телекоммуникации;
  • профессиональной, научной и технической деятельности;
  • искусстве, спорте, развлечении и отдыхе;
  • государственном управлении и обороне;
  • обязательном социальном страховании;
  • оптовой и розничной торговле;
  • ремонте автотранспорта и мотоциклов;
  • сделках с недвижимым имуществом.

Госстат сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы работникам составила 3,8 млрд гривен.

Напомним, перечень наиболее востребованных специалистов и уровень оплаты их труда в Украине за последние четыре года изменился. В частности, зафиксирован рост спроса на рабочие профессии.

РБК-Украина также писало, что накануне холодов в Украине растет потребность в специалистах, влияющих на работу систем отопления, электросетей, вентиляции и генераторов.

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