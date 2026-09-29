Зарплаты в Украине просели после роста: сколько сейчас зарабатывают украинцы

По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 31 892 гривны. Несмотря на значительный годовой рост, по отношению к предыдущему месяцу (июлю) зарплаты уменьшились на 1,1%.

Традиционно самые высокие доходы фиксируют в столице. Тройка регионов с высокими зарплатами выглядит так:

Киев - 48 705 грн;

Луганская область - 33 981 грн;

Киевская область - 32 404 грн.

В то же время, самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в Черновицкой (22 807 грн) и Кировоградской (22 869 грн) областях.

Зарплаты по сферам деятельности

Самой прибыльной отраслью остается сфера информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 79 170 гривен. Меньше всего зарабатывают работники сферы образования - 19 109 гривен.

Падение средней зарплаты по сравнению с июлем коснулось большинства сфер деятельности. Наименьшее снижение (на 0,4%) зафиксировано в сфере административного и вспомогательного обслуживания, а наибольшее (на 6,2%) - в здравоохранении и оказании социальной помощи.

При этом в ряде отраслей доходы выросли на 0,1-4,7%. Речь идет о:

строительстве;

информации и телекоммуникации;

профессиональной, научной и технической деятельности;

искусстве, спорте, развлечении и отдыхе;

государственном управлении и обороне;

обязательном социальном страховании;

оптовой и розничной торговле;

ремонте автотранспорта и мотоциклов;

сделках с недвижимым имуществом.

Госстат сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы работникам составила 3,8 млрд гривен.