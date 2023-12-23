Зарплати, податки та правила виходу на пенсію. Що зміниться з 1 січня в Україні

В Україні підвищать зарплати, прожитковий мінімум, а також пов'язані з ним соціальні виплати й податки. Ці зміни відбудуться вже 1 січня. Пенсіонерам зроблять перерахунок виплат, але для виходу на заслужений відпочинок у 2024 році працювати доведеться довше.
РБК-Україна розповідає про головні зміни січня 2024 в матеріалі нижче.
При підготовці використовувалися: закон про Держбюджет 2024, публікації Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України, Державної служби зайнятості та Державної податкової служби.
У держбюджеті на наступний рік закладено два етапи підвищення мінімальної заробітної плати, яка з жовтня 2022 не змінювалась.
З 1 січня 2024 мінімалка зросте з 6700 грн до 7100 грн. У квітні заплановано другий етап підвищення – до 8000 грн.
Розмір мінімальної зарплати у погодинному окладі: з 1 січня – 42,6 грн з 1 квітня – 48 грн.
Оклади працівників бюджетної сфери також збільшать. Тарифна ставка працівника 1-го тарифного розряду ЄТС з 1 січня має становити 3195 грн.
Для обчислення виплат за рішенням суду мінімальну зарплату буде встановлено на рівні 1600 грн.
З 1 січня 2024 в Україні зросте прожитковий мінімум для різних категорій населення:
Від розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати залежать соціальні виплати, надбавки та доплати, тому вони також зміняться. Зокрема їх враховують при обчисленні:
Так, з січня зміняться розміри Єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (ЄСВ) та Єдиного податку (ЄП) для ФОПів.
Для ФОП І групи: ЄСВ – 1562 грн на місяць (22% розміру мінімалки), ЄП – 302,80 грн на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
Для ФОП ІІ групи: ЄСВ – 1562 грн, ЄП – 1420 грн (20% мінімальної заробітної плати);
Для ФОП ІІІ групи: ЄСВ – 1562 грн, ЄП – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.
Оскільки з 1 січня 2024 мінімальна заробітна плата зросте до 7100 грн, збільшиться і розмір виплат безробітним, які зареєстровані в Державній службі зайнятості.
Максимальна виплата становитиме 7100 грн – під час воєнного стану не може перевищувати розмір мінімалки.
Оплата на суспільно-корисних роботах від Центру зайнятості зміниться з 6700-10050 грн до 7100 -10650 грн за відпрацьований повний місяць.
До того ж з 1 січня роботодавці отримуватимуть збільшену компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю І групи – 106,5 тис. грн (15 мінімальних заробітних плат), а ІІ групи – 71 тис. грн (10 мінімальних зарплат).
Також для роботодавців з'явиться новий вид компенсації – повертатимуть 50% витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску за працевлаштування на нові робочі місця.
У січні підвищиться розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність – мінімальна пенсія. Вона зросте з 2093 грн до 2361 грн. Проте цей перерахунок зроблять лише під час весняної індексації, згідно з законом про Держбюджет 2024 (про це йдеться в прикінцевих положеннях).
Водночас на збільшення суми виплат можуть розраховувати пенсіонери, що досягли пенсійного віку та мають повний страховий стаж 30/35 років для жінок та чоловіків відповідно.
Для цих категорій осіб пенсії розраховують на підставі розміру мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія за віком встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати. З 1 січня – це 2840 грн (раніше 2680 грн).
Вимоги щодо страхового стажу, який потрібен для виходу на пенсію за віком щорічно зростатиме на 12 місяців до 2028 року.
Наразі для призначення пенсії у 60 років потрібно мати 30 років стажу (період, протягом якого сплачувалися внески до Пенсійного фонду), але з 1 січня набудуть чинності нові умови:
після досягнення віку 60 років – не менше 31 року
після досягнення віку 63 роки – не менше 21 року
після досягнення віку 65 років – не менше 15 років
Варто зазначити, якщо страхового стажу не вистачає, його можна "докупити". Для цього необхідно звернутись із заявою до податкової служби та укласти договір добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Сума внеску залежатиме від розміру ЄСВ на момент укладання договору.
Нагадаємо, уряд продовжить строк фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку на три місяці – до 1 квітня 2024. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022.
Раніше повідомлялося, що українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію по відеозв'язку, не відвідуючи Пенсійний фонд.