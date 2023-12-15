В Україні пенсіонерам спростили ідентифікацію для виплат. Як це зробити без походу в ПФУ

Українським пенсіонерам значно спростили отримання пенсійних виплат. Тепер вони можуть пройти ідентифікацію по відеозв'язку, не відвідуючи Пенсійний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Для цього необхідно записатися на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що потрібно робити:

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ за посиланням. Там у верхній частині екрана обрати вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку" та натиснути на неї. Потім, у формі, що з’явиться на екрані, заповнити всі поля, позначені зірочкою. Також можна вказати вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо). До заяви треба додати скан-копії документів: паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтва про народження, трудової книжки тощо. Після цього натиснути "Подати заяву".

Варто зауважити, що в інтересах недієздатних осіб чи осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються опікунами, піклувальниками.

Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку з пенсіонером зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу і способу проведення відеоідентифікації.

"Зазначимо, що відеоконференцзв’язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів із дати подання заяви (звернення)", - повідомили в Мінреінтеграції.

Тарифи, пенсії та субсидії у грудні

Цього місяця в Україні не заплановано підвищення пенсій та тарифів на комуналку. Проте деякі отримувачі субсидій можуть розраховувати на додаткові пільги для сплати за опалення, а для пенсіонерів передбачені індивідуальні надбавки.

Якими в грудні будуть тарифи ЖКГ, що варто знати про субсидії та хто з пенсіонерів зможе отримати доплату до пенсії, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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