Зарплаты, налоги и правила выхода на пенсию. Что изменится с 1 января в Украине

Минималка вырастет

В госбюджете на следующий год заложены два этапа повышения минимальной заработной платы, которая с октября 2022 не менялась.

С 1 января 2024 минималка вырастет с 6700 грн до 7100 грн. В апреле запланирован второй этап повышения – до 8000 грн.

Размер минимальной зарплаты в почасовом окладе: с 1 января – 42,6 грн с 1 апреля – 48 грн.

Оклады работников бюджетной сферы тоже увеличат. Тарифная ставка работника 1-го тарифного разряда ЕТС с 1 января составит 3195 грн.

Для расчета выплат по решению суда минимальная зарплата будет установлена на уровне 1600 грн.

Прожиточный минимум

С 1 января 2024 в Украине вырастет прожиточный минимум для разных категорий населения:

общий показатель прожиточного минимума – 2920 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн;

для трудоспособных лиц – 3028 грн;

для детей до 6 лет – 2563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн.

Соцвыплаты и налоги

От размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты зависят социальные выплаты, надбавки и доплаты, поэтому и они изменятся. В частности, их учитывают при вычислении:

оклад работников согласно должности;

налоговая социальная льгота;

необлагаемые минимумы доходов;

максимальная база начисления ЕСВ;

минимальный страховой взнос;

больничные и декретные пособия;

индексация заработной платы;

размер единого налога и ЕСВ для ФЛП;

местные налоги и сборы;

налог на недвижимое имущество;

туристический сбор;

штрафы;

местные сборы за парковку.

Так, с января изменятся размеры Единого взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ) и Единого налога (ЕН) для ФЛП.

Для ФЛП І группы: ЕСВ – 1562 грн в месяц (22% размера минималки), ЕН – 302,80 грн в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

Для ФЛП II группы: ЕСВ – 1562 грн, ЕН – 1420 грн (20% минимальной заработной платы);

Для ФЛП III группы: ЕСВ – 1562 грн, ЕН – процентная ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Пособие по безработице

Поскольку с 1 января 2024 минимальная заработная плата возрастет до 7100 грн, увеличится и размер выплат безработным, зарегистрированным в Государственной службе занятости.

Максимальная выплата составит 7100 грн – во время военного положения не может превышать размер минималки.

Оплата на общественно полезных работах от Центра занятости изменится с 6700-10050 грн до 7100 -10650 грн за отработанный полный месяц.

К тому же, с 1 января работодатели будут получать увеличенную компенсацию за обустройство рабочего места для лиц с инвалидностью I группы – 106,5 тыс. грн (15 минимальных заработных плат), а II группы – 71 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

Также для работодателей появится новый вид компенсации – возвратят 50% расходов, связанных с уплатой единого взноса за трудоустройство на новые рабочие места.

Пенсии

В январе повысится размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – минимальная пенсия. Она вырастет с 2093 до 2361 грн. Однако этот перерасчет будет произведен только во время весенней индексации, согласно закону о Госбюджете 2024 (об этом говорится в заключительных положениях).

В то же время на увеличение суммы выплат могут рассчитывать пенсионеры, достигшие пенсионного возраста и имеющие полный страховой стаж 30/35 лет для женщин и мужчин соответственно.

Для этих категорий граждан пенсии рассчитывают исходя из размера минимальной зарплаты. Минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы. С 1 января – это 2840 грн (ранее 2680 грн).

Работать для пенсии придется дольше

Требования по страховому стажу, который необходим для выхода на пенсию по возрасту, ежегодно будет расти на 12 месяцев до 2028 года.

Сейчас для назначения пенсии в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа (период, в течение которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд), но с 1 января вступят в силу новые условия:

при достижении возраста 60 лет – не менее 31 года

при достижении возраста 63 года – не менее 21 года

при достижении возраста 65 лет – не менее 15 лет

Следует отметить, если страхового стажа не хватает, его можно "докупить". Для этого необходимо обратиться с заявлением в налоговую службу и заключить договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании. Сумма взноса будет зависеть от размера ЕСВ на момент заключения договора.