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Уряд продовжить виплати пенсіонерам без ідентифікації: кого це стосується

Україна, Середа 20 грудня 2023 09:34
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Уряд продовжить виплати пенсіонерам без ідентифікації: кого це стосується Фото: виплати пенсіонерам продовжать без ідентифікації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів найближчим часом продовжить строк фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку на три місяці - до 1 квітня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, минулого тижня відповідний проект постанови Кабміну вже розглядався на урядовому комітеті.

Раніше відповідний проект постанови підготувало Мінсоцполітики.

Ідентифікація пенсіонерів

Для внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку до фізичної ідентифікації прирівнюється:

  • авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);
  • ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
  • ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;
  • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Роз'яснення Мінсоцполітики

Як повідомили в прес-службі Мінсоцполітики, норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію, зазначили в міністерстві.

Для однієї категорії громадян останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. З 1 липня, у зв'язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію, пояснили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив проект порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку. Сеанс триватиме орієнтовно 20 хвилин.

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