Зарплати мулярів і штукатурів в Україні злетіли до 60 тисяч: хто зараз заробляє найбільше

Нагадаємо, уряд запускає цифрову екосистему "Обрій", яка допоможе безробітним українцям знайти роботу, отримати допомогу чи перекваліфікуватися. Через "Дію" можна буде оформити статус безробітного, звільнитися з окупованих територій і подати заявку на грант до 15 тисяч гривень.

Також РБК-Україна розповідало про різницю між резюме та CV. Резюме - короткий документ на 1-2 сторінки, який стисло описує досвід і навички кандидата. CV - розгорнута версія до 5 сторінок із детальним описом кар’єри, освіти, досягнень і публікацій. В Україні зазвичай достатньо резюме, а CV потрібне для міжнародних вакансій чи наукових програм.