Головна » Життя » Зміни

В Україні запускають екосистему "Обрій" для безробітних: деталі

Київ, Середа 29 жовтня 2025 22:13
В Україні запускають екосистему "Обрій" для безробітних: деталі Ілюстративне фото: в Україні запрацює екосистема для безробітних (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні запрацює екосистема "Обрій", у рамках якої безробітні зможуть отримати необхідну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

"Обрій"

За її словами, уряд підтримав запуск екосистеми "Обрій". У її рамках через "Дію" українці зможуть:

  • зареєструвати статус безробітного;
  • оформити допомогу;
  • офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;
  • отримати грант у розмірі до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Прем'єр уточнила, що система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією за допомогою штучного інтелекту.

За її словами, аналітика в реальному часі допоможе державі та бізнесу прогнозувати потреби в навичках.

До такої системи мають підключитися всі ключові державні інституції. Адміністратором буде Державна служба зайнятості.

Нова підтримка безробітних

Також Свириденко уточнила, що тепер у разі, якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не влаштувалася на нову, кар'єрні радники Служби зайнятості аналізуватимуть ринок і пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант.

Це відбуватиметься ще до отримання статусу безробітного.

Нагадаємо, раніше Державна служба зайнятості повідомляла про те, що з початку року тільки 0,1% безробітних українців знялися з обліку через мобілізацію. Йдеться про 119 українців.

Загалом до Держслужби зайнятості цього року звернулося близько 144 тисяч осіб. Це майже на 4% більше порівняно з минулим роком.

Держслужба зайнятості Юлія Свириденко Робота в Україні
