В Україні запускають екосистему "Обрій" для безробітних: деталі

В Україні запрацює екосистема "Обрій", у рамках якої безробітні зможуть отримати необхідну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

"Обрій"

За її словами, уряд підтримав запуск екосистеми "Обрій". У її рамках через "Дію" українці зможуть:

зареєструвати статус безробітного;

оформити допомогу;

офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях;

отримати грант у розмірі до 15 тисяч гривень на перекваліфікацію.

Прем'єр уточнила, що система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією за допомогою штучного інтелекту.

За її словами, аналітика в реальному часі допоможе державі та бізнесу прогнозувати потреби в навичках.

До такої системи мають підключитися всі ключові державні інституції. Адміністратором буде Державна служба зайнятості.

Нова підтримка безробітних

Також Свириденко уточнила, що тепер у разі, якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не влаштувалася на нову, кар'єрні радники Служби зайнятості аналізуватимуть ринок і пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант.

Це відбуватиметься ще до отримання статусу безробітного.