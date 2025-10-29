CV чи резюме: у чому різниця та що потрібно для працевлаштування в Україні
Українці все частіше стикаються з вимогою надати під час пошуку роботи документ під назвою CV. Попри це, багато кандидатів досі не розуміють, чим воно відрізняється від звичного резюме.
РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості розповідає про ключові відмінності між цими двома форматами опису професійного шляху.
Резюме - коротко про головне
Резюме - це стисла характеристика освіти, досвіду та навичок кандидата. Воно має допомогти роботодавцю швидко оцінити, чи підходить людина на посаду. Такий документ зазвичай займає 1-2 сторінки та буває трьох типів:
- функціональне - акцент на вміннях і досягненнях, а не на досвіді (підходить новачкам або тим, хто змінює сферу);
- таргетоване - створюється під конкретну вакансію, щоб підкреслити релевантний досвід;
- комбіноване - поєднує опис навичок і хронологію кар’єрного зростання, найпопулярніший варіант серед кандидатів.
CV - повна історія кар’єри
CV (curriculum vitae - "хід життя") - це розгорнутий документ, який детально описує освіту, досвід, наукові досягнення, публікації, нагороди, гранти, участь у конференціях. Його обсяг зазвичай сягає 5 сторінок. Такий формат більше використовують у наукових колах або при працевлаштуванні в міжнародних компаніях.
На відміну від резюме, CV не змінюється під кожну вакансію - воно лише доповнюється новими даними в міру професійного розвитку.
Що подати роботодавцю
Для українського ринку праці найчастіше достатньо лаконічного резюме, яке містить контактну інформацію, освіту, досвід роботи та релевантні навички. CV варто готувати у випадках, коли компанія прямо цього вимагає або йдеться про міжнародні програми, наукові установи чи гранти.
Як підсумовують у Державній службі зайнятості, і резюме, і CV виконують одну мету - показати професійність кандидата. Різниця лише в обсязі та деталізації інформації.
