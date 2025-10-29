ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

CV чи резюме: у чому різниця та що потрібно для працевлаштування в Україні

Середа 29 жовтня 2025 18:07
UA EN RU
CV чи резюме: у чому різниця та що потрібно для працевлаштування в Україні Фото: У чому різниця між CV та резюме (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці все частіше стикаються з вимогою надати під час пошуку роботи документ під назвою CV. Попри це, багато кандидатів досі не розуміють, чим воно відрізняється від звичного резюме.

РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості розповідає про ключові відмінності між цими двома форматами опису професійного шляху.

Резюме - коротко про головне

Резюме - це стисла характеристика освіти, досвіду та навичок кандидата. Воно має допомогти роботодавцю швидко оцінити, чи підходить людина на посаду. Такий документ зазвичай займає 1-2 сторінки та буває трьох типів:

  • функціональне - акцент на вміннях і досягненнях, а не на досвіді (підходить новачкам або тим, хто змінює сферу);
  • таргетоване - створюється під конкретну вакансію, щоб підкреслити релевантний досвід;
  • комбіноване - поєднує опис навичок і хронологію кар’єрного зростання, найпопулярніший варіант серед кандидатів.

CV - повна історія кар’єри

CV (curriculum vitae - "хід життя") - це розгорнутий документ, який детально описує освіту, досвід, наукові досягнення, публікації, нагороди, гранти, участь у конференціях. Його обсяг зазвичай сягає 5 сторінок. Такий формат більше використовують у наукових колах або при працевлаштуванні в міжнародних компаніях.

На відміну від резюме, CV не змінюється під кожну вакансію - воно лише доповнюється новими даними в міру професійного розвитку.

Що подати роботодавцю

Для українського ринку праці найчастіше достатньо лаконічного резюме, яке містить контактну інформацію, освіту, досвід роботи та релевантні навички. CV варто готувати у випадках, коли компанія прямо цього вимагає або йдеться про міжнародні програми, наукові установи чи гранти.

Як підсумовують у Державній службі зайнятості, і резюме, і CV виконують одну мету - показати професійність кандидата. Різниця лише в обсязі та деталізації інформації.

Раніше РБК-Україна писало, що українці масово змінюють напрям пошуку роботи: найпопулярніші зараз вакансії нянь, рієлторів і працівників за кордоном. За рік інтерес до них зріс у кілька разів. Також зростає попит на юристів, менеджерів, косметологів і офісних працівників.

Також ми розповідали, що знайти роботу найпростіше у Києві, Київській та Львівській областях, де водночас спостерігається дефіцит кадрів. Найскладніше з працевлаштуванням - на прифронтових територіях, зокрема у Донецькій, Херсонській і Миколаївській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні