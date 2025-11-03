Зарплаты каменщиков и штукатуров в Украине взлетели до 60 тысяч: кто сейчас зарабатывает больше всех

Сообщается, что за последние четыре года зарплата мастеров существенно выросла. Больше всего - у каменщиков: с 15 тыс. гривен в 2022 году до 50 тыс. гривен в 2025-м. Сантехники теперь зарабатывают до 40 тыс. гривен (ранее - 15 тыс. гривен), а штукатуры - до 60 тыс. гривен (против 22,5 тыс. гривен в 2022 году). Медленнее всего росли зарплаты разнорабочих - с 12,5 до 22,5 тыс. гривен.

Как менялись зарплаты по годам

В 2022 году самые высокие доходы имели фасадчики - 31,3 тыс. гривен, а самые низкие - разнорабочие (12,5 тыс. гривен).

В 2023-м наибольшее повышение получили каменщики (+115%) и сантехники (+67%).

В 2024 году лидерами роста стали прорабы (+64%) и штукатуры (+43%).

В 2025 году зарплаты продолжили расти, хотя и умеренно: сантехники добавили еще 30%, маляры - 23%, разнорабочие - 22%.

Сейчас среди самых высокооплачиваемых профессий - штукатуры (60 тыс. гривен), фасадчики (52,5 тыс. гривен), каменщики (50 тыс. гривен) и прорабы (45 тыс. гривен).

Эксперты отмечают, что несмотря на стабильно высокие ставки, рынок остается конкурентным и динамичным - зарплаты продолжают реагировать на инфляцию, спрос и нехватку квалифицированных кадров.