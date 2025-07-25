Зарплати чиновників зросли до 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Зарплати чиновників утричі перевищують середні по Україні. Але цього року вони зростають досить повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну .

У червні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 59,6 тисячі гривень. Порівняно з червнем минулого року (54,6 тисячі гривень) вона збільшилася на 9,2%.

Таким чином, зарплата зросла менше, ніж інфляція за цей період (14,3%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у травні становила 20 355 гривень, збільшившись за рік на 18,5%. Даних за червень поки немає.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у травні в центральних держорганах зарплату отримували 22 2170 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (100,6 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 518 осіб.

На другому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 96,3 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 371 особа.

В Антимонопольному комітеті платять 90,1 тисячі гривень. У комітеті працюють 268 осіб.

В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 86,5 тисячі гривень. Чисельність працівників - 830.

На п'ятому місці Секретаріат Кабінету міністрів України - 80,2 тисячі гривень. Там працює 691 чиновник.

Зарплата керівників

Середня зарплата керівництва відомств становить 128,0 тисяч гривень.

Найвищі зарплати серед 502 керівників у таких відомствах: