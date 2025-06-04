Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Як зазначається в повідомленні, класифікація посад надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні - бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом із знеособленим ринком.

"Таким чином, запровадження нової системи оплати праці поступово посилить позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці", - заявили в нацагентстві.

Відповідно до закону складовими заробітної плати державного службовця є:

Стала заробітна плата:

Посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) - з 1 квітня 2025 року.

Надбавка за ранг (визначається Кабінетом міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби), у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна заробітна плата: