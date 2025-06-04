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Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: що зміниться

Україна, Середа 04 червня 2025 09:57
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Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: що зміниться Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Національне агентство України з питань державної служби.

Як зазначається в повідомленні, класифікація посад надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні - бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом із знеособленим ринком.

"Таким чином, запровадження нової системи оплати праці поступово посилить позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці", - заявили в нацагентстві.

Відповідно до закону складовими заробітної плати державного службовця є:

Стала заробітна плата:

  • Посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
  • Надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) - з 1 квітня 2025 року.
  • Надбавка за ранг (визначається Кабінетом міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби), у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна заробітна плата:

  • Місячна премія (не може перевищувати 30% розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця).
  • Квартальна премія (не може перевищувати 90% розміру посадового окладу державного службовця за фактично відпрацьований час протягом кварталу).
  • Премія за результатами щорічного оцінювання.

Зарплати чиновників

Нагадаємо, Верховна Рада у березні ухвалила закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників. Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад в приватному секторі.

У квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем минулого року вона збільшилася на 19,3%. Це значно більше, ніж в цілому по Україні (19,9 тисяч гривень).

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