Зарплаты чиновников выросли до 60 тысяч гривен: где платят больше всего

Зарплаты чиновников втрое превышают средние по Украине. Но в этом году они растут достаточно медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина .

В июне 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тысячи гривен. По сравнению с июнем прошлого года (54,6 тысячи гривен) она увеличилась на 9,2%.

Таким образом, зарплата выросла меньше, чем инфляция за этот период (14,3%).

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата в Украине в мае составила 20 355 гривен, увеличившись за год на 18,5%. Данных за июнь пока нет.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в мае в центральных госорганах зарплату получали 22 2170 человек.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (100,6 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 518 человек.

На втором месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 96,3 тысячи гривен. Численность сотрудников - 371 человек.

В Антимонопольном комитете платят 90,1 тысячи гривен. В комитете работают 268 человек.

В Аппарате Верховной Рады средняя зарплата составляет 86,5 тысячи гривен. Численность работников - 830 человек.

На пятом месте Секретариат Кабинета министров Украины - 80,2 тысячи гривен. Там работает 691 чиновник.

Зарплата руководителей

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 128,0 тысяч гривен.

Самые высокие зарплаты среди 502 руководителей в таких ведомствах: