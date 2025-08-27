Зарплати чиновників перевищили 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають досить повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну .

У липні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем минулого року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.

Таким чином, зарплата зросла удвічі менше, ніж інфляція за цей період (14,1%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у липні становила 20 456 гривень, збільшившись за рік на 17,9%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у липні в центральних держорганах зарплату отримували 22 246 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (102,8 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 517 осіб.

На другому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 95,8 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 367 осіб.

В Антимонопольному комітеті платять 92,7 тисячі гривень. У комітеті працюють 265 осіб.

В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 87,2 тисячі гривень. Чисельність працівників - 843.

На п'ятому місці Міністерство цифрової трансформації 82,8 тисячі гривень. У міністерстві працюють 217 осіб.

Зарплата в Секретаріаті Кабінету міністрів України - 81,6 тисячі гривень. Там працює 708 чиновників.



Зарплата керівників

Середня зарплата керівництва відомств становить 139,2 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 513 керівників у таких відомствах: