ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зарплати чиновників перевищили 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Україна, Середа 27 серпня 2025 12:23
UA EN RU
Зарплати чиновників перевищили 60 тисяч гривень: де платять найбільше Фото: Зарплати чиновників зросли до 62,6 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають досить повільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

У липні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем минулого року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.

Таким чином, зарплата зросла удвічі менше, ніж інфляція за цей період (14,1%).

За даними ПФУ, середня офіційна зарплата в Україні у липні становила 20 456 гривень, збільшившись за рік на 17,9%.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у липні в центральних держорганах зарплату отримували 22 246 осіб.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (102,8 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 517 осіб.

На другому місці - Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) - 95,8 тисячі гривень. Чисельність співробітників - 367 осіб.

В Антимонопольному комітеті платять 92,7 тисячі гривень. У комітеті працюють 265 осіб.

В Апараті Верховної Ради середня зарплата складає 87,2 тисячі гривень. Чисельність працівників - 843.

На п'ятому місці Міністерство цифрової трансформації 82,8 тисячі гривень. У міністерстві працюють 217 осіб.

Зарплата в Секретаріаті Кабінету міністрів України - 81,6 тисячі гривень. Там працює 708 чиновників.
Зарплати чиновників перевищили 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Зарплата керівників

Середня зарплата керівництва відомств становить 139,2 тисячі гривень.

Найвищі зарплати серед 513 керівників у таких відомствах:

  • НАЗК - 337 тисяч гривень (5 чиновників),
  • Рахункова палата - 264,8 тисячі гривень (6 керівників),
  • Центральна виборча комісія - 226,8 тисячі гривень (18 осіб),
  • Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України - 219,1 тисячі гривень (9 чиновників),
  • Апарат Верховної Ради України - 204,2 тисячі гривень (5 керівників),
  • Міністерство розвитку громад та територій України 200,5 тисячі гривень (10 осіб).

Зарплати чиновників перевищили 60 тисяч гривень: де платять найбільше

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників. Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад у приватному секторі.

Прискорення інфляції призвело до того, що реальні зарплати українців впали до довоєнного рівня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили