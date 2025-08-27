ua en ru
Зарплаты чиновников превысили 60 тысяч гривен: где платят больше всего

Украина, Среда 27 августа 2025 12:23
Зарплаты чиновников превысили 60 тысяч гривен: где платят больше всего Фото: Зарплаты чиновников выросли до 62,6 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут достаточно медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В июле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем прошлого года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%.

Таким образом, зарплата выросла вдвое меньше, чем инфляция за этот период (14,1%).

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата в Украине в июле составила 20 456 гривен, увеличившись за год на 17,9%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в июле в центральных госорганах зарплату получали 22 246 человек.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (102,8 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 517 человек.

На втором месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 95,8 тысячи гривен. Численность сотрудников - 367 человек.

В Антимонопольном комитете платят 92,7 тысячи гривен. В комитете работают 265 человек.

В Аппарате Верховной Рады средняя зарплата составляет 87,2 тысячи гривен. Численность работников - 843.

На пятом месте Министерство цифровой трансформации 82,8 тысячи гривен. В министерстве работают 217 человек.

Зарплата в Секретариате Кабинета министров Украины - 81,6 тысячи гривен. Там работает 708 чиновников.
Зарплата руководителей

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 139,2 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 513 руководителей в таких ведомствах:

  • НАПК - 337 тысяч гривен (5 чиновников),
  • Счетная палата - 264,8 тысячи гривен (6 руководителей),
  • Центральная избирательная комиссия - 226,8 тысячи гривен (18 человек),
  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины - 219,1 тысячи гривен (9 чиновников),
  • Аппарат Верховной Рады Украины - 204,2 тысячи гривен (5 руководителей),
  • Министерство развития общин и территорий Украины 200,5 тысячи гривен (10 человек).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70-90% от аналогичных должностей в частном секторе.

Ускорение инфляции привело к тому, что реальные зарплаты украинцев упали до довоенного уровня.

