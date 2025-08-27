Зарплаты чиновников превысили 60 тысяч гривен: где платят больше всего

Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут достаточно медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина .

В июле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем прошлого года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%.

Таким образом, зарплата выросла вдвое меньше, чем инфляция за этот период (14,1%).

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата в Украине в июле составила 20 456 гривен, увеличившись за год на 17,9%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в июле в центральных госорганах зарплату получали 22 246 человек.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (102,8 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 517 человек.

На втором месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 95,8 тысячи гривен. Численность сотрудников - 367 человек.

В Антимонопольном комитете платят 92,7 тысячи гривен. В комитете работают 265 человек.

В Аппарате Верховной Рады средняя зарплата составляет 87,2 тысячи гривен. Численность работников - 843.

На пятом месте Министерство цифровой трансформации 82,8 тысячи гривен. В министерстве работают 217 человек.

Зарплата в Секретариате Кабинета министров Украины - 81,6 тысячи гривен. Там работает 708 чиновников.



Зарплата руководителей

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 139,2 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 513 руководителей в таких ведомствах: