Зарплати до 60 тисяч гривень: яких спеціалістів зараз найбільше шукають роботодавці

Головне: Робітничий бум: В Україні стрімко зростає попит на технічні та виробничі спеціальності.

В Україні стрімко зростає попит на технічні та виробничі спеціальності. Дефіцит на будівництві: Роботодавці масово шукають електриків, різноробочих та мулярів.

Роботодавці масово шукають електриків, різноробочих та мулярів. Топ-зарплати: Найвищі заробітки пропонують мулярам, виконробам та машиністам екскаватора.

Найвищі заробітки пропонують мулярам, виконробам та машиністам екскаватора. Стабільність в IT: Попри шалену конкуренцію серед кандидатів, технічні фахівці досі затребувані.

Попри шалену конкуренцію серед кандидатів, технічні фахівці досі затребувані. Хто ще втрачає роботу: На 49% поменшало вакансій для контент-менеджерів, на 34% - для SMM-спеціалістів.

На 49% поменшало вакансій для контент-менеджерів, на 34% - для SMM-спеціалістів. Дисбаланс ринку: Потреби бізнесу (виробництво, відбудова) зараз кардинально не збігаються з очікуваннями кандидатів, які шукають легший офісний чи креативний труд.

Потреби бізнесу (виробництво, відбудова) зараз кардинально не збігаються з очікуваннями кандидатів, які шукають легший офісний чи креативний труд. Головні чинники: Гострий кадровий голод у країні поглиблюється через наслідки війни, мобілізаційні процеси та відтік населення.

Попит на комплектувальників зріс майже у 10 разів

За даними аналітиків, найбільш помітне зростання вакансій за рік зафіксували у виробничій сфері.

Найбільше роботодавці почали шукати комплектувальників - кількість таких вакансій зросла майже у 10 разів. Медіанна зарплата для цих працівників становить 27,5 тисячі гривень.

Також зріс попит на:

складальників - на 43% із зарплатою 31,3 тисячі гривень;

- на 43% із зарплатою 31,3 тисячі гривень; підсобників - на 34% із зарплатою 27,5 тисячі гривень;

- на 34% із зарплатою 27,5 тисячі гривень; конструкторів - на 27% із зарплатою 32,5 тисячі гривень;

- на 27% із зарплатою 32,5 тисячі гривень; машиністів екскаватора - на 22% із зарплатою 45 тисяч гривень.

Будівельників та електриків теж не вистачає

Дефіцит кадрів залишається одним із найбільших і у будівельній сфері.

Кількість вакансій для електриків за рік зросла на 37%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 38,3 тисячі гривень.

Також роботодавці активніше шукають різноробочих - попит зріс на 35%, а зарплата становить близько 27 тисяч гривень.

На 10% збільшилася кількість вакансій для мулярів. Їм готові платити до 60 тисяч гривень.

Крім того, зріс попит на монтажників, сантехніків та виконробів. Зарплати у цих спеціалістів сягають 42-50 тисяч гривень.

Роботодавці продовжують шукати IT-фахівців

Попри високу конкуренцію серед кандидатів, компанії продовжують шукати і технічних спеціалістів.

Зараз на платформі OLX відкрито понад 200 вакансій у сфері IT, зокрема у великих компаніях.

Також більше вакансій стало у сфері торгівлі. Наприклад, кількість пропозицій для супервайзерів зросла на 43%, а для мерчендайзерів - на 15%.

На кого попит різко впав

Водночас у сфері реклами, дизайну та PR кількість вакансій помітно скоротилася.

Найбільше впав попит на копірайтерів - одразу на 86%. Медіанна зарплата у цій сфері становить 22,5 тисячі гривень.

Також роботодавці рідше шукають:

маркетологів - мінус 51%;

- мінус 51%; контент-менеджерів - мінус 49%;

- мінус 49%; SMM-менеджерів - мінус 34%.

Кількість вакансій для адміністраторів у сфері краси, спорту та готельно-ресторанного бізнесу також зменшилася.

Чому виникла така ситуація

Як пояснила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна, потреби бізнесу зараз часто не збігаються з очікуваннями кандидатів.

За її словами, роботодавці найбільше потребують працівників на виробництві, у будівництві та технічних сферах, тоді як у креативних професіях конкуренція серед кандидатів залишається високою.

Питання дефіциту кадрів в Україні останнім часом стало особливо актуальним на тлі війни, мобілізації та дискусій щодо залучення трудових мігрантів.