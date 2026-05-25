Зарплаты до 60 тысяч гривен: каких специалистов сейчас больше всего ищут работодатели

В Украине стремительно растет спрос на рабочие и технические специальности. Больше всего работодатели сейчас ищут комплектовщиков, электриков, строителей и машинистов экскаватора, тогда как вакансий для копирайтеров и маркетологов становится все меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа
По данным аналитиков, наиболее заметный рост вакансий за год зафиксировали в производственной сфере.
Больше всего работодатели начали искать комплектовщиков - количество таких вакансий выросло почти в 10 раз. Медианная зарплата для этих работников составляет 27,5 тысячи гривен.
Дефицит кадров остается одним из крупнейших и в строительной сфере.
Количество вакансий для электриков за год выросло на 37%. Медианная зарплата в этой сфере составляет 38,3 тысячи гривен.
Также работодатели активнее ищут разнорабочих - спрос вырос на 35%, а зарплата составляет около 27 тысяч гривен.
На 10% увеличилось количество вакансий для каменщиков. Им готовы платить до 60 тысяч гривен.
Кроме того, вырос спрос на монтажников, сантехников и прорабов. Зарплаты у этих специалистов достигают 42-50 тысяч гривен.
Несмотря на высокую конкуренцию среди кандидатов, компании продолжают искать и технических специалистов.
Сейчас на платформе OLX открыто более 200 вакансий в сфере IT, в частности в крупных компаниях.
Также больше вакансий стало в сфере торговли. Например, количество предложений для супервайзеров выросло на 43%, а для мерчендайзеров - на 15%.
В то же время в сфере рекламы, дизайна и PR количество вакансий заметно сократилось.
Больше всего упал спрос на копирайтеров - сразу на 86%. Медианная зарплата в этой сфере составляет 22,5 тысячи гривен.
Количество вакансий для администраторов в сфере красоты, спорта и гостинично-ресторанного бизнеса также уменьшилось.
Как объяснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, потребности бизнеса сейчас часто не совпадают с ожиданиями кандидатов.
По ее словам, работодатели больше всего нуждаются в работниках на производстве, в строительстве и технических сферах, тогда как в креативных профессиях конкуренция среди кандидатов остается высокой.
Вопрос дефицита кадров в Украине в последнее время стал особенно актуальным на фоне войны, мобилизации и дискуссий о привлечении трудовых мигрантов.
Ранее РБК-Украина писало, что более 7 тысяч работодателей ежегодно пользуются государственной программой компенсаций за трудоустройство переселенцев. Чаще всего ВПЛ нанимают в сфере торговли и услуг, но бизнес говорит, что главной проблемой остается нехватка жилья для работников, а не размер компенсаций.
Также мы рассказывали, что после войны Украина столкнется с острым дефицитом работников в строительной сфере из-за масштабного восстановления разрушенной инфраструктуры. Демограф Элла Либанова отметила, что стране не будет хватать собственной рабочей силы, поэтому важно сдерживать выезд украинцев, возвращать мигрантов и проводить взвешенную иммиграционную политику.