Демограф назвала сферу, у якій буде найбільший дефіцит робочої сили після війни

Як повідомляє РБК-Україна , про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова розповіла в ефірі телемарафону.

"Дуже сильний брак робочої сили буде відчуватися, зокрема, в будівництві. Після закінчення війни ми змушені будемо відродити зруйновану інфраструктуру. Це неминуче, без цього нічого не можна", - сказала Лібанова.

За її словами, це перший крок, без якого всі інші можна не робити. І своєї робочої сили в Україні не вистачить.

Демограф зазначила, що вже сьогодні будівельники говорять, що не вистачає робочої сили. Причому далеко не завжди можна замінити чоловіків, які чи то пішли на фронт.

Лібанова наголосила, що будівельна галузь досить специфічна. Вона назвала три напрями, які необхідно одночасно реалізовувати.

Один з них - намагання залишити всіх громадян в Україні, щоб українці мінімально виїжджали на тривалий час. Але це не означає "залізну завісу", а щоб люди не хотіли виїжджати, щоб їм було краще в Україні.

"Друге - повертати всіх, хто виїхав. Якщо не зможемо повернути, то принаймні перетворити на своїх лобістів тих, хто залишається там. І третє - це виважена, дуже поміркована. Можливо, навіть жорстка імміграційна політика", - додала демограф.