Зарплати до 42 тисяч: де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку

В Одесі та Карпатах значно активізувався ринок сезонної праці - саме ці напрямки залишаються найпопулярнішими серед українців у літній період. Водночас зросла кількість вакансій і рівень зарплат.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
У червні 2025 року кількість оголошень про сезонну роботу в Одесі зросла майже на 80% порівняно з аналогічним періодом торік. При цьому медіанна зарплата підвищилася на 17%.
Найзатребуваніші професії:
У середньому на одну вакансію - 42 відгуки. Найбільший інтерес - до позицій "Початок кар'єри", а також офіціантів і продавців.
На відміну від Одеси, у Карпатах кількість сезонних вакансій знизилася на 25%, як і рівень оплати. Проте попит на роботу все ще значний - 12 відгуків на одну вакансію.
Найзатребуваніші професії:
Найбільше вакансій надходить із туристичних локацій: Ворохта, Яремче, Славське, Рахів, Верховина, Синевир тощо.
Готельно-ресторанна сфера залишається головним двигуном сезонної зайнятості в Україні. Особливо помітно це в Одесі, де ринок показує не лише відновлення, а й зростання. Це свідчить про поступове пожвавлення внутрішнього туризму й економічної активності.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку літа зросла кількість сезонних вакансій і підлітків, які шукають роботу. За даними Держслужби зайнятості, зараз доступно 628 сезонних вакансій і 123 неповнолітні шукають підробіток. Найбільше пропозицій - у сільському господарстві, промисловості та сфері туризму.
Також ми розповідали, що уряд прогнозує, що середня зарплата в Україні зросте до майже 40 тисяч гривень до 2028 року. У 2026-му вона становитиме 30 240 гривень, у 2027-му - 35 268 гривень, а у 2028-му - 39 758 гривень.
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