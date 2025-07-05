Зарплати до 42 тисяч: де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку

Одеса: максимум вакансій і зарплат

У червні 2025 року кількість оголошень про сезонну роботу в Одесі зросла майже на 80% порівняно з аналогічним періодом торік. При цьому медіанна зарплата підвищилася на 17%.

Найзатребуваніші професії:

офіціант - 37 500 гривень;

водій - 42 500 гривень;

кухар - 34 000 гривень;

бармен - 30 000 гривень;

продавець/будівельник - по 25 000 гривень;

покоївка - 22 000 гривень;

різноробочий - 19 000 гривень;

прибиральниця - 16 000 гривень.

У середньому на одну вакансію - 42 відгуки. Найбільший інтерес - до позицій "Початок кар'єри", а також офіціантів і продавців.

Карпати: менше роботи, але стабільний попит

На відміну від Одеси, у Карпатах кількість сезонних вакансій знизилася на 25%, як і рівень оплати. Проте попит на роботу все ще значний - 12 відгуків на одну вакансію.

Найзатребуваніші професії:

різноробочий - 35 000 гривень;

кухар - 30 000 гривень;

офіціант - 18 000 гривень;

покоївка - 10 000 гривень;

"початок кар’єри" - 6 500 гривень.

Найбільше вакансій надходить із туристичних локацій: Ворохта, Яремче, Славське, Рахів, Верховина, Синевир тощо.

Що це означає

Готельно-ресторанна сфера залишається головним двигуном сезонної зайнятості в Україні. Особливо помітно це в Одесі, де ринок показує не лише відновлення, а й зростання. Це свідчить про поступове пожвавлення внутрішнього туризму й економічної активності.