В Україні стрімко зросла кількість сезонних вакансій: кого шукають на літо
З початку літа в Україні традиційно збільшується кількість сезонних вакансій. Також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості.
Наразі в Державній службі зайнятості є 628 вакансій сезонного характеру. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.
За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.
У професійному розрізі йдеться про підсобних робітників, педагогів-організаторів, стюардів (послуги в дорозі), плодоовочівників, робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
На початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.
Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.
Зарплати в Україні
За даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 24,1% до 23 460 гривень. У сільському господарстві зарплата зросла на 42,7% до 21 413 гривень.
Як зазначають в НБУ, брак працівників підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.
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