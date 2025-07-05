Зарплаты до 42 тысяч: где в Украине больше всего ищут сезонных работников летом

В Одессе и Карпатах значительно активизировался рынок сезонного труда - именно эти направления остаются самыми популярными среди украинцев в летний период. В то же время выросло количество вакансий и уровень зарплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
В июне 2025 года количество объявлений о сезонной работе в Одессе выросло почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианная зарплата повысилась на 17%.
Самые востребованные профессии:
В среднем на одну вакансию - 42 отклика. Наибольший интерес - к позициям "Начало карьеры", а также официантов и продавцов.
В отличие от Одессы, в Карпатах количество сезонных вакансий снизилось на 25%, как и уровень оплаты. Однако спрос на работу все еще значительный - 12 откликов на одну вакансию.
Самые востребованные профессии:
Больше всего вакансий поступает из туристических локаций: Ворохта, Яремче, Славское, Рахов, Верховина, Синевир и др.
Гостинично-ресторанная сфера остается главным двигателем сезонной занятости в Украине. Особенно заметно это в Одессе, где рынок показывает не только восстановление, но и рост. Это свидетельствует о постепенном оживлении внутреннего туризма и экономической активности.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала лета выросло количество сезонных вакансий и подростков, которые ищут работу. По данным Госслужбы занятости, сейчас доступно 628 сезонных вакансий и 123 несовершеннолетних ищут подработку. Больше всего предложений - в сельском хозяйстве, промышленности и сфере туризма.
Также мы рассказывали, что правительство прогнозирует, что средняя зарплата в Украине вырастет до почти 40 тысяч гривен к 2028 году. В 2026-м она составит 30 240 гривен, в 2027-м - 35 268 гривен, а в 2028-м - 39 758 гривен.
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