Середня зарплата українців зросте до 40 тисяч гривень: в уряді назвали терміни
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує прискорене зростання середньої зарплати. Через три роки вона досягне 40 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.
За попереднім прогнозом уряду, у 2025 році середня зарплата становитиме 24 389 гривень.
У Бюджетній декларації визначені такі показники середньої зарплати штатних працівників:
- 2026 рік - 30 240 гривень, зростання на 24%,
- 2027 рік - 35 268 гривень, зростання на 16,6%,
- 2028 рік - 39 758 гривень, зростання на 12,7%,
Доларова зарплата
Проєкт Бюджетної декларації також містить прогноз щодо курсу гривні до долара:
- у 2026 році - 44,7 гривні,
- у 2027 році - 45,2 гривні,
- у 2028 році - 45,6 гривні.
Розрахунки дають такі показники зарплати в доларах:
- у 2026 році - 677 доларів, зростання на 20,3%
- у 2027 році - 780 доларів, зростання на 15,3%,
- у 2028 році - 872 доларів, зростання на 13,7%,
Зарплата в Україні
Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Доларова зарплата за рік зарплата зросла на 12,1% (на 58 доларів) до 535 доларів. Вона вища за довоєнний рівень: 2021 року зарплата становила 514 доларів.
Уряд очікує, що у 2025 році зарплата становитиме 24 389 гривень. Середній курс становитиме 43,3 грн/долар. Таким чином, середня зарплата становитиме 563 долари.
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