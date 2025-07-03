Середня зарплата українців зросте до 40 тисяч гривень: в уряді назвали терміни

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує прискорене зростання середньої зарплати. Через три роки вона досягне 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

За попереднім прогнозом уряду, у 2025 році середня зарплата становитиме 24 389 гривень.

Зарплата в Україні

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Доларова зарплата за рік зарплата зросла на 12,1% (на 58 доларів) до 535 доларів. Вона вища за довоєнний рівень: 2021 року зарплата становила 514 доларів.

Уряд очікує, що у 2025 році зарплата становитиме 24 389 гривень. Середній курс становитиме 43,3 грн/долар. Таким чином, середня зарплата становитиме 563 долари.

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