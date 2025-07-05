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Зарплати до 42 тисяч: де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку

Субота 05 липня 2025 06:40
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Зарплати до 42 тисяч: де в Україні найбільше шукають сезонних працівників влітку Фото: Сезонна робота офіціантом (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Одесі та Карпатах значно активізувався ринок сезонної праці - саме ці напрямки залишаються найпопулярнішими серед українців у літній період. Водночас зросла кількість вакансій і рівень зарплат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

Одеса: максимум вакансій і зарплат

У червні 2025 року кількість оголошень про сезонну роботу в Одесі зросла майже на 80% порівняно з аналогічним періодом торік. При цьому медіанна зарплата підвищилася на 17%.

Найзатребуваніші професії:

  • офіціант - 37 500 гривень;
  • водій - 42 500 гривень;
  • кухар - 34 000 гривень;
  • бармен - 30 000 гривень;
  • продавець/будівельник - по 25 000 гривень;
  • покоївка - 22 000 гривень;
  • різноробочий - 19 000 гривень;
  • прибиральниця - 16 000 гривень.

У середньому на одну вакансію - 42 відгуки. Найбільший інтерес - до позицій "Початок кар'єри", а також офіціантів і продавців.

Карпати: менше роботи, але стабільний попит

На відміну від Одеси, у Карпатах кількість сезонних вакансій знизилася на 25%, як і рівень оплати. Проте попит на роботу все ще значний - 12 відгуків на одну вакансію.

Найзатребуваніші професії:

  • різноробочий - 35 000 гривень;
  • кухар - 30 000 гривень;
  • офіціант - 18 000 гривень;
  • покоївка - 10 000 гривень;
  • "початок кар’єри" - 6 500 гривень.

Найбільше вакансій надходить із туристичних локацій: Ворохта, Яремче, Славське, Рахів, Верховина, Синевир тощо.

Що це означає

Готельно-ресторанна сфера залишається головним двигуном сезонної зайнятості в Україні. Особливо помітно це в Одесі, де ринок показує не лише відновлення, а й зростання. Це свідчить про поступове пожвавлення внутрішнього туризму й економічної активності.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку літа зросла кількість сезонних вакансій і підлітків, які шукають роботу. За даними Держслужби зайнятості, зараз доступно 628 сезонних вакансій і 123 неповнолітні шукають підробіток. Найбільше пропозицій - у сільському господарстві, промисловості та сфері туризму.

Також ми розповідали, що уряд прогнозує, що середня зарплата в Україні зросте до майже 40 тисяч гривень до 2028 року. У 2026-му вона становитиме 30 240 гривень, у 2027-му - 35 268 гривень, а у 2028-му - 39 758 гривень.

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Одеса Карпати Зарплата в Україні Робота в Україні
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