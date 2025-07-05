Зарплаты до 42 тысяч: где в Украине больше всего ищут сезонных работников летом

В Одессе и Карпатах значительно активизировался рынок сезонного труда - именно эти направления остаются самыми популярными среди украинцев в летний период. В то же время выросло количество вакансий и уровень зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Одесса: максимум вакансий и зарплат

В июне 2025 года количество объявлений о сезонной работе в Одессе выросло почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианная зарплата повысилась на 17%.

Самые востребованные профессии:

официант - 37 500 гривен;

водитель - 42 500 гривен;

повар - 34 000 гривен;

бармен - 30 000 гривен;

продавец/строитель - по 25 000 гривен;

горничная - 22 000 гривен;

разнорабочий - 19 000 гривен;

уборщица - 16 000 гривен.

В среднем на одну вакансию - 42 отклика. Наибольший интерес - к позициям "Начало карьеры", а также официантов и продавцов.

Карпаты: меньше работы, но стабильный спрос

В отличие от Одессы, в Карпатах количество сезонных вакансий снизилось на 25%, как и уровень оплаты. Однако спрос на работу все еще значительный - 12 откликов на одну вакансию.

Самые востребованные профессии:

разнорабочий - 35 000 гривен;

повар - 30 000 гривен;

официант - 18 000 гривен;

горничная - 10 000 гривен;

"начало карьеры" - 6 500 гривен.

Больше всего вакансий поступает из туристических локаций: Ворохта, Яремче, Славское, Рахов, Верховина, Синевир и др.

Что это означает

Гостинично-ресторанная сфера остается главным двигателем сезонной занятости в Украине. Особенно заметно это в Одессе, где рынок показывает не только восстановление, но и рост. Это свидетельствует о постепенном оживлении внутреннего туризма и экономической активности.