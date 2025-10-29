ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Зарплати до 16 тисяч гривень і компенсації роботодавцям: уряд посилює підтримку ветеранів

Середа 29 жовтня 2025 22:00
UA EN RU
Зарплати до 16 тисяч гривень і компенсації роботодавцям: уряд посилює підтримку ветеранів Фото: Кабмін посилює підтримку ветеранів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ветеранам підвищать зарплату до 16 тисяч гривень за суспільно корисні роботи. А роботодавці, які беруть їх на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За словами прем'єра, ветерани отримуватимуть вищу зарплату - до 16 000 грн - під час участі у суспільно корисних роботах.

Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати).

Фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою), а також допомагатимуть з поданням документів на гранти, навчання, ваучери.

"Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників", - зазначила Свириденко.

Підтримка ветеранів

Нагадаємо, в Україні понад 1,3 млн ветеранів, і держава разом із бізнесом запускають програми їх працевлаштування.

Мінветеранів пропонує перекваліфікацію та портал "Кар'єра ветерана", у Раді обговорюють квоти, а компанії вже працевлаштовують тисячі військових. Новий підхід - визнавати бойовий досвід як професійні навички для цивільної кар’єри.

У серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ветеранське підприємництво". Документ відкриває нові можливості для започаткування та розвитку бізнесу ветеранами та їхніми родинами.

Також у держбюджеті на 2026 рік на житло для ветеранів виділяють майже 6 млрд гривень. Опікуватися програмою буде місцева влада, і отримати таке житло зможуть ветерани, які стоять у спеціальних для цього чергах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко Зарплата в Україні Ветерани
Новини
Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська
Вигадки і фантазії. У ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито оточення Куп’янська
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні