Зарплати до 150 тисяч: названо найбільш оплачувані робітничі професії в Україні

Головне: Найвищу медіанну зарплату в Україні отримують стоматологи (150 тис. гривень).

У робітничих сферах найбільше заробляють фахівці з ремонту авто та будівництва (60-70 тис. гривень).

За рік найбільший приріст доходу продемонстрували електрики (+41%), маляри (+42%) та плиточники (+39%).

Ключовими сферами з найвищими виплатами залишаються автосервіс, будівництво, логістика та виробництво.

Професії з виплатами понад 60 тисяч гривень

Абсолютним лідером за рівнем доходів у лютому 2026 року стала вакансія стоматолога - медіанна зарплата тут становить 150 тис. гривень, що на 20% більше, ніж минулоріч.

Високі показники спостерігаються у сфері СТО та автомийок:

рихтувальник - 70 тис. гривень (+27%);

автомаляр - 60 тис. гривень (+17%);

автоелектрик - 60 тис. гривень (+33%).

У будівельній галузі також зафіксовано високу динаміку. Наразі фасадники отримують у медіані 67,5 тис. гривень, штукатури - 66,3 тис. гривень, а муляри - 65 тис. гривень (+30%). Далекобійникам у логістиці пропонують близько 60 тис. гривень (+33%).

Де пропонують від 40 до 50 тисяч гривень

Цей діапазон охоплює переважно будівельні та технічні спеціальності. Зокрема, будівельники, маляри та виконроби мають медіану у 50 тис. гривень. Найбільший стрибок у цій категорії продемонструвала вакансія плиточника - до 47 тис. гривень (+39%).

Також у цьому сегменті представлені:

механік - 45 тис. гривень;

монтажник - 45 тис. гривень;

водій - 42,5 тис. гривень;

зварювальник - 41-42 тис. гривень.

Зарплати від 35 до 40 тисяч гривень

У категоріях виробництва та робітничих спеціальностей медіанні виплати розподілилися наступним чином:

електрик - 38,8 тис. гривень (+41%);

менеджер з продажів - 38 тис. гривень (+38%);

підсобник та маляр - 37,5 тис. гривень;

токар - 35 тис. гривень.

Загалом ринок демонструє стабільне зростання попиту на кваліфіковані кадри в реальному секторі економіки, що прямо відображається на пропозиціях роботодавців.