Зарплати до 150 тисяч: названо найбільш оплачувані робітничі професії в Україні

06:40 27.03.2026 Пт
2 хв
У лютому 2026 року в Україні зафіксували рекордні медіанні зарплати
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Найвищі медіанні зарплати в Україні отримують стоматологи (freepik.com)

В Україні станом на лютий 2026 року суттєво зросли заробітні плати у робітничих сферах. Найвищі доходи фіксують у категоріях автосервісу, будівництва, логістики та виробництва, де приріст за рік подекуди сягнув 40%.

Головне:

  • Найвищу медіанну зарплату в Україні отримують стоматологи (150 тис. гривень).
  • У робітничих сферах найбільше заробляють фахівці з ремонту авто та будівництва (60-70 тис. гривень).
  • За рік найбільший приріст доходу продемонстрували електрики (+41%), маляри (+42%) та плиточники (+39%).
  • Ключовими сферами з найвищими виплатами залишаються автосервіс, будівництво, логістика та виробництво.

Професії з виплатами понад 60 тисяч гривень

Абсолютним лідером за рівнем доходів у лютому 2026 року стала вакансія стоматолога - медіанна зарплата тут становить 150 тис. гривень, що на 20% більше, ніж минулоріч.

Високі показники спостерігаються у сфері СТО та автомийок:

  • рихтувальник - 70 тис. гривень (+27%);
  • автомаляр - 60 тис. гривень (+17%);
  • автоелектрик - 60 тис. гривень (+33%).

У будівельній галузі також зафіксовано високу динаміку. Наразі фасадники отримують у медіані 67,5 тис. гривень, штукатури - 66,3 тис. гривень, а муляри - 65 тис. гривень (+30%). Далекобійникам у логістиці пропонують близько 60 тис. гривень (+33%).

Де пропонують від 40 до 50 тисяч гривень

Цей діапазон охоплює переважно будівельні та технічні спеціальності. Зокрема, будівельники, маляри та виконроби мають медіану у 50 тис. гривень. Найбільший стрибок у цій категорії продемонструвала вакансія плиточника - до 47 тис. гривень (+39%).

Також у цьому сегменті представлені:

  • механік - 45 тис. гривень;
  • монтажник - 45 тис. гривень;
  • водій - 42,5 тис. гривень;
  • зварювальник - 41-42 тис. гривень.

Зарплати від 35 до 40 тисяч гривень

У категоріях виробництва та робітничих спеціальностей медіанні виплати розподілилися наступним чином:

  • електрик - 38,8 тис. гривень (+41%);
  • менеджер з продажів - 38 тис. гривень (+38%);
  • підсобник та маляр - 37,5 тис. гривень;
  • токар - 35 тис. гривень.

Загалом ринок демонструє стабільне зростання попиту на кваліфіковані кадри в реальному секторі економіки, що прямо відображається на пропозиціях роботодавців.

Раніше РБК-Україна писало, про кризу в ресторанно-готельній сфері (HoReCa) через зимові блекаути. Так, погіршилися умови праці, зросло фізичне та психологічне навантаження, а бізнес зіткнувся з гострим дефіцитом кадрів. Попри це, більшість закладів продовжують працювати, інвестують в автономність.

Також ми розповідали, як за чотири роки змінився ринок праці в Україні. За цей період зарплати суттєво зросли (майже на 94%), збільшилася кількість вакансій і з’явилися нові високооплачувані сфери, зокрема служба в Силах оборони.

Більше по темі:
Зарплата в УкраїніРобота в Україні