Зарплати до 150 тисяч: названо найбільш оплачувані робітничі професії в Україні

В Україні станом на лютий 2026 року суттєво зросли заробітні плати у робітничих сферах. Найвищі доходи фіксують у категоріях автосервісу, будівництва, логістики та виробництва, де приріст за рік подекуди сягнув 40%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Абсолютним лідером за рівнем доходів у лютому 2026 року стала вакансія стоматолога - медіанна зарплата тут становить 150 тис. гривень, що на 20% більше, ніж минулоріч.
У будівельній галузі також зафіксовано високу динаміку.
У будівельній галузі також зафіксовано високу динаміку. Наразі фасадники отримують у медіані 67,5 тис. гривень, штукатури - 66,3 тис. гривень, а муляри - 65 тис. гривень (+30%). Далекобійникам у логістиці пропонують близько 60 тис. гривень (+33%).
Цей діапазон охоплює переважно будівельні та технічні спеціальності. Зокрема, будівельники, маляри та виконроби мають медіану у 50 тис. гривень. Найбільший стрибок у цій категорії продемонструвала вакансія плиточника - до 47 тис. гривень (+39%).
Також у цьому сегменті представлені:
У категоріях виробництва та робітничих спеціальностей медіанні виплати розподілилися наступним чином:
Загалом ринок демонструє стабільне зростання попиту на кваліфіковані кадри в реальному секторі економіки, що прямо відображається на пропозиціях роботодавців.
Раніше РБК-Україна писало, про кризу в ресторанно-готельній сфері (HoReCa) через зимові блекаути. Так, погіршилися умови праці, зросло фізичне та психологічне навантаження, а бізнес зіткнувся з гострим дефіцитом кадрів. Попри це, більшість закладів продовжують працювати, інвестують в автономність.
Також ми розповідали, як за чотири роки змінився ринок праці в Україні. За цей період зарплати суттєво зросли (майже на 94%), збільшилася кількість вакансій і з’явилися нові високооплачувані сфери, зокрема служба в Силах оборони.