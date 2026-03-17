Зарплати та стрес: чому українці масово звільняються із ресторанів та готелів

10:33 17.03.2026 Вт
3 хв
Понад 80% закладів заявляють про критичну нестачу персоналу
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Робота в готелі (Getty Images)

Близько 55% працівників кафе та ресторанів відчули погіршення умов праці через зимові блекаути, а 82% роботодавців зіткнулися з критичним дефіцитом кадрів. Кожен шостий фахівець галузі планує змінити сферу діяльності вже у найближчі пів року.

Подробиці про стан ринку, зарплати та кар'єрні плани працівників галузі розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Головне:

  • 82% роботодавців заявляють про критичну нестачу персоналу, найбільший дефіцит - серед кухарів та офіціантів.
  • Для 30-40% працівників рівень доходу за останній рік не змінився, водночас у 25% зарплата зросла.
  • 55% опитаних відчули зміну умов праці через перебої зі світлом та водою взимку; 52% скаржаться на фізичне виснаження.
  • 16% персоналу планує залишити галузь вже у найближчі пів року через стрес та низьку оплату.
  • Бізнес інвестує в автономність: 71% закладів придбали генератори та акумулятори.

Тривалі перебої з електро- та водопостачанням взимку 2025-2026 років стали серйозним викликом для української сфери HoReCa (сегмент сфери послуг, що об’єднує готельний бізнес та заклади громадського харчування, - ред.). Попри труднощі, 64% закладів продовжують функціонувати у звичайному режимі, хоча значна частина бізнесу та персоналу працює на межі виснаження.

Вплив блекаутів на умови та оплату праці

Зимові вимкнення світла змінили умови роботи для 55% респондентів. Працівники зазначають, що навантаження стало більш виснажливим через холодні приміщення та необхідність виконувати процеси вручну (52%), а 45% повідомили про зростання тривожності. Крім того, у 39% випадків зменшилася кількість клієнтів, що призвело до нестабільності графіків.

Щодо фінансового питання, то у 30-40% працівників рівень доходу залишився статичним. Про суттєве зростання зарплати повідомили лише 17% опитаних, тоді як 11% зафіксували суттєве зниження заробітків.

Кадровий голод та плани персоналу

Галузь стикається з безпрецедентним дефіцитом кадрів - про нього заявляють 82% роботодавців. Найважче знайти кухарів, офіціантів та барменів. При цьому настрої серед тих, хто вже працює, залишаються тривожними:

  • 24% розглядають перехід в іншу галузь протягом 1-2 років;
  • 16% хочуть піти з HoReCa вже протягом найближчих шести місяців;
  • 31% ще не визначилися зі своїми планами.

Основними причинами звільнень називають високий рівень стресу (46%), низьку оплату праці (44%) та відсутність кар'єрного зростання (29%).

Адаптація бізнесу та запит на підтримку

Для забезпечення безперебійної роботи 71% роботодавців інвестували у генератори та системи автономного живлення. Водночас 9% закладів були змушені закритися протягом останніх трьох місяців через зростання витрат на оренду та енергоносії.

Роботодавці наголошують, що для стабілізації ситуації необхідна допомога держави. Зокрема, 75% опитаних виступають за запровадження податкових пільг для малого та середнього бізнесу та запуск програм допомоги для підвищення автономності закладів.

Раніше РБК-Україна писало, що ринок праці в Україні суттєво змінився з 2022 року. Зарплати значно зросли, а попит і пропозиція на вакансії змістилися. Медіанна зарплата підскочила майже на 94%, а серед найоплачуваніших професій - брокери з нерухомості та служба в Силах оборони.

Також ми розповідали, що логістична галузь в Україні стала однією з найшвидше зростаючих за зарплатами у 2026 році. За рік доходи в цій сфері зросли в середньому на 28%, а в окремих професіях - навіть понад 100%.

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
