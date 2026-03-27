Общество Образование Деньги Изменения Экология

Зарплаты до 150 тысяч: названы самые оплачиваемые рабочие профессии в Украине

06:40 27.03.2026 Пт
2 мин
В феврале 2026 года в Украине зафиксировали рекордные медианные зарплаты
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Самые высокие медианные зарплаты в Украине получают стоматологи (freepik.com)

В Украине по состоянию на февраль 2026 года существенно выросли заработные платы в рабочих сферах. Самые высокие доходы фиксируют в категориях автосервиса, строительства, логистики и производства, где прирост за год местами достиг 40%.

Главное:

  • Самую высокую медианную зарплату в Украине получают стоматологи (150 тыс. гривен).
  • В рабочих сферах больше всего зарабатывают специалисты по ремонту авто и строительству (60-70 тыс. гривен).
  • За год наибольший прирост дохода продемонстрировали электрики (+41%), маляры (+42%) и плиточники (+39%).
  • Ключевыми сферами с самыми высокими выплатами остаются автосервис, строительство, логистика и производство.

Профессии с выплатами более 60 тысяч гривен

Абсолютным лидером по уровню доходов в феврале 2026 года стала вакансия стоматолога - медианная зарплата здесь составляет 150 тыс. гривен, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Высокие показатели наблюдаются в сфере СТО и автомоек:

  • рихтовщик - 70 тыс. гривен (+27%);
  • автомаляр - 60 тыс. гривен (+17%);
  • автоэлектрик - 60 тыс. гривен (+33%).

В строительной отрасли также зафиксирована высокая динамика. Сейчас фасадчики получают в медиане 67,5 тыс. гривен, штукатуры - 66,3 тыс. гривен, а каменщики - 65 тыс. гривен (+30%). Дальнобойщикам в логистике предлагают около 60 тыс. гривен (+33%).

Где предлагают от 40 до 50 тысяч гривен

Этот диапазон охватывает преимущественно строительные и технические специальности. В частности, строители, маляры и прорабы имеют медиану в 50 тыс. гривен. Наибольший скачок в этой категории продемонстрировала вакансия плиточника - до 47 тыс. гривен (+39%).

Также в этом сегменте представлены:

  • механик - 45 тыс. гривен;
  • монтажник - 45 тыс. гривен;
  • водитель - 42,5 тыс. гривен;
  • сварщик - 41-42 тыс. гривен.

Зарплаты от 35 до 40 тысяч гривен

В категориях производства и рабочих специальностей медианные выплаты распределились следующим образом:

  • электрик - 38,8 тыс. гривен (+41%);
  • менеджер по продажам - 38 тыс. гривен (+38%);
  • подсобник и маляр - 37,5 тыс. гривен;
  • токарь - 35 тыс. гривен.

В целом рынок демонстрирует стабильный рост спроса на квалифицированные кадры в реальном секторе экономики, что прямо отражается на предложениях работодателей.

Ранее РБК-Украина писало, о кризисе в ресторанно-гостиничной сфере (HoReCa) из-за зимних блэкаутов. Так, ухудшились условия труда, возросла физическая и психологическая нагрузка, а бизнес столкнулся с острым дефицитом кадров. Несмотря на это, большинство заведений продолжают работать, инвестируют в автономность.

Также мы рассказывали, как за четыре года изменился рынок труда в Украине. За этот период зарплаты существенно выросли (почти на 94%), увеличилось количество вакансий и появились новые высокооплачиваемые сферы, в частности служба в Силах обороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
