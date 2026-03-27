Зарплаты до 150 тысяч: названы самые оплачиваемые рабочие профессии в Украине

Главное: Самую высокую медианную зарплату в Украине получают стоматологи (150 тыс. гривен).

В рабочих сферах больше всего зарабатывают специалисты по ремонту авто и строительству (60-70 тыс. гривен).

За год наибольший прирост дохода продемонстрировали электрики (+41%), маляры (+42%) и плиточники (+39%).

Ключевыми сферами с самыми высокими выплатами остаются автосервис, строительство, логистика и производство.

Профессии с выплатами более 60 тысяч гривен

Абсолютным лидером по уровню доходов в феврале 2026 года стала вакансия стоматолога - медианная зарплата здесь составляет 150 тыс. гривен, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Высокие показатели наблюдаются в сфере СТО и автомоек:

рихтовщик - 70 тыс. гривен (+27%);

- 70 тыс. гривен (+27%); автомаляр - 60 тыс. гривен (+17%);

- 60 тыс. гривен (+17%); автоэлектрик - 60 тыс. гривен (+33%).

В строительной отрасли также зафиксирована высокая динамика. Сейчас фасадчики получают в медиане 67,5 тыс. гривен, штукатуры - 66,3 тыс. гривен, а каменщики - 65 тыс. гривен (+30%). Дальнобойщикам в логистике предлагают около 60 тыс. гривен (+33%).

Где предлагают от 40 до 50 тысяч гривен

Этот диапазон охватывает преимущественно строительные и технические специальности. В частности, строители, маляры и прорабы имеют медиану в 50 тыс. гривен. Наибольший скачок в этой категории продемонстрировала вакансия плиточника - до 47 тыс. гривен (+39%).

Также в этом сегменте представлены:

механик - 45 тыс. гривен;

- 45 тыс. гривен; монтажник - 45 тыс. гривен;

- 45 тыс. гривен; водитель - 42,5 тыс. гривен;

- 42,5 тыс. гривен; сварщик - 41-42 тыс. гривен.

Зарплаты от 35 до 40 тысяч гривен

В категориях производства и рабочих специальностей медианные выплаты распределились следующим образом:

электрик - 38,8 тыс. гривен (+41%);

- 38,8 тыс. гривен (+41%); менеджер по продажам - 38 тыс. гривен (+38%);

- 38 тыс. гривен (+38%); подсобник и маляр - 37,5 тыс. гривен;

- 37,5 тыс. гривен; токарь - 35 тыс. гривен.

В целом рынок демонстрирует стабильный рост спроса на квалифицированные кадры в реальном секторе экономики, что прямо отражается на предложениях работодателей.