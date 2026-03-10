Зарплати до 114 тисяч: у яких сферах в Україні та Польщі зараз платять найбільше

В Україні та Польщі логістична галузь стала одним із лідерів за темпами зростання доходів у 2026 році. Про це свідчать дані спільного дослідження аналітичних центрів Gremi Personal та AntForce Analytics.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Gremi Personal.
Головне:
На вітчизняному ринку праці середня зарплата в секторі логістики на початок березня 2026 року сягнула 27 600 грн, що на 28% більше, ніж торік. Проте деякі позиції продемонстрували справжній стрибок:
Головні причини такого буму - критичний дефіцит кадрів через міграцію та стрімкий розвиток онлайн-торгівлі, яка потребує нових складів та кур'єрів.
У сусідній Польщі динаміка стриманіша, але стабільна. Найбільше зростання зарплат зафіксовано у диспетчерів транспортних перевезень (+9,5%) та митних брокерів (+8%).
Скільки платять у Польщі (до вирахування податків):
"Рівень зарплат, який раніше пропонували лише у фінтеху чи ІТ, тепер стає звичною практикою для логістичного бізнесу", - підкреслює аналітик Gremi Personal Олег Руденко.
Експерти прогнозують, що до кінця 2026 року тенденція збережеться, адже модернізація складів та адаптація маршрутів до умов воєнної економіки вимагають залучення нових фахівців за будь-яку ціну.
Читайте також про те, що в Україні досі спостерігають кадровий дефіцит. Додатковий тиск на ринок спричинив дозвіл на виїзд молоді 18-22 років за кордон.
Раніше ми писали про те, що в Україні зросла офіційна зарплата. У грудні 2025-го вона становила 24 292,88 гривні, тоді як середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні. Такі дані навів Пенсійний фонд України.