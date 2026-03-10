Зарплати до 114 тисяч: у яких сферах в Україні та Польщі зараз платять найбільше

Головне: Зарплатний бум: У логістиці України доходи за рік зросли на 28%, досягнувши в середньому 27 600 грн.

У логістиці України доходи за рік зросли на 28%, досягнувши в середньому 27 600 грн. Аномальний приріст: Маркувальники в Україні стали лідерами зростання - їхні заробітки злетіли на 143%.

Маркувальники в Україні стали лідерами зростання - їхні заробітки злетіли на 143%. Порівняння з Польщею: У сусідній країні логістика зростає повільніше (+7-10%), проте зарплати залишаються вищими (до 32 000 злотих для топменеджменту).

У сусідній країні логістика зростає повільніше (+7-10%), проте зарплати залишаються вищими (до 32 000 злотих для топменеджменту). Причини: Головними драйверами стали дефіцит кадрів та розвиток онлайн-торгівлі.

Україна: аномальне зростання для окремих професій

На вітчизняному ринку праці середня зарплата в секторі логістики на початок березня 2026 року сягнула 27 600 грн, що на 28% більше, ніж торік. Проте деякі позиції продемонстрували справжній стрибок:

Маркувальники: +143% (заробляють від 17 000 до 31 000 грн);

+143% (заробляють від 17 000 до 31 000 грн); Начальники транспортних відділів: +41% (до 74 000 грн);

+41% (до 74 000 грн); Керівники відділів закупівель: +35% (до 114 000 грн);

+35% (до 114 000 грн); Вантажники: +30% (до 18 000-25 000 грн).

Головні причини такого буму - критичний дефіцит кадрів через міграцію та стрімкий розвиток онлайн-торгівлі, яка потребує нових складів та кур'єрів.

Польща: диспетчери та брокери в топі

У сусідній Польщі динаміка стриманіша, але стабільна. Найбільше зростання зарплат зафіксовано у диспетчерів транспортних перевезень (+9,5%) та митних брокерів (+8%).

Скільки платять у Польщі (до вирахування податків):

Директори з ланцюгів постачання: 220 000 - 320 000 грн (22–32 тис. злотих);

220 000 - 320 000 грн (22–32 тис. злотих); Менеджери складів: 95 000 - 180 000 грн (9,5-18 тис. злотих);

95 000 - 180 000 грн (9,5-18 тис. злотих); Фахівці з логістики: 70 000 - 105 000 грн;

70 000 - 105 000 грн; Працівники складів: 50 000 - 80 000 грн.

"Рівень зарплат, який раніше пропонували лише у фінтеху чи ІТ, тепер стає звичною практикою для логістичного бізнесу", - підкреслює аналітик Gremi Personal Олег Руденко.

Експерти прогнозують, що до кінця 2026 року тенденція збережеться, адже модернізація складів та адаптація маршрутів до умов воєнної економіки вимагають залучення нових фахівців за будь-яку ціну.