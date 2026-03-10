Зарплаты до 114 тысяч: в каких сферах в Украине и Польше сейчас платят больше всего

Главное: Зарплатный бум: В логистике Украины доходы за год выросли на 28%, достигнув в среднем 27 600 грн.

В логистике Украины доходы за год выросли на 28%, достигнув в среднем 27 600 грн. Аномальный прирост: Маркировщики в Украине стали лидерами роста - их заработки взлетели на 143%.

Маркировщики в Украине стали лидерами роста - их заработки взлетели на 143%. Сравнение с Польшей: В соседней стране логистика растет медленнее (+7-10%), однако зарплаты остаются выше (до 32 000 злотых для топ-менеджмента).

В соседней стране логистика растет медленнее (+7-10%), однако зарплаты остаются выше (до 32 000 злотых для топ-менеджмента). Причины: Главными драйверами стали дефицит кадров и развитие онлайн-торговли.

Украина: аномальный рост для отдельных профессий

На отечественном рынке труда средняя зарплата в секторе логистики на начало марта 2026 года достигла 27 600 грн, что на 28% больше, чем в прошлом году. Однако некоторые позиции продемонстрировали настоящий скачок:

Маркировщики: +143% (зарабатывают от 17 000 до 31 000 грн);

+143% (зарабатывают от 17 000 до 31 000 грн); Начальники транспортных отделов: +41% (до 74 000 грн);

+41% (до 74 000 грн); Руководители отделов закупок: +35% (до 114 000 грн);

+35% (до 114 000 грн); Грузчики: +30% (до 18 000-25 000 грн).

Главные причины такого бума - критический дефицит кадров из-за миграции и стремительное развитие онлайн-торговли, которая нуждается в новых складах и курьерах.

Польша: диспетчеры и брокеры в топе

В соседней Польше динамика более сдержанная, но стабильная. Наибольший рост зарплат зафиксирован у диспетчеров транспортных перевозок (+9,5%) и таможенных брокеров (+8%).

Сколько платят в Польше (до вычета налогов):

Директора по цепочкам поставок: 220 000 - 320 000 грн (22-32 тыс. злотых);

220 000 - 320 000 грн (22-32 тыс. злотых); Менеджеры складов: 95 000 - 180 000 грн (9,5-18 тыс. злотых);

95 000 - 180 000 грн (9,5-18 тыс. злотых); Специалисты по логистике: 70 000 - 105 000 грн;

70 000 - 105 000 грн; Работники складов: 50 000 - 80 000 грн.

"Уровень зарплат, который раньше предлагали только в финтехе или ІТ, теперь становится привычной практикой для логистического бизнеса", - подчеркивает аналитик Gremi Personal Олег Руденко.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2026 года тенденция сохранится, ведь модернизация складов и адаптация маршрутов к условиям военной экономики требуют привлечения новых специалистов любой ценой.