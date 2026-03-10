Зарплаты до 114 тысяч: в каких сферах в Украине и Польше сейчас платят больше всего

В Украине и Польше логистическая отрасль стала одним из лидеров по темпам роста доходов в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования аналитических центров Gremi Personal и AntForce Analytics.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Gremi Personal.
Главное:
На отечественном рынке труда средняя зарплата в секторе логистики на начало марта 2026 года достигла 27 600 грн, что на 28% больше, чем в прошлом году. Однако некоторые позиции продемонстрировали настоящий скачок:
Главные причины такого бума - критический дефицит кадров из-за миграции и стремительное развитие онлайн-торговли, которая нуждается в новых складах и курьерах.
В соседней Польше динамика более сдержанная, но стабильная. Наибольший рост зарплат зафиксирован у диспетчеров транспортных перевозок (+9,5%) и таможенных брокеров (+8%).
Сколько платят в Польше (до вычета налогов):
"Уровень зарплат, который раньше предлагали только в финтехе или ІТ, теперь становится привычной практикой для логистического бизнеса", - подчеркивает аналитик Gremi Personal Олег Руденко.
Эксперты прогнозируют, что до конца 2026 года тенденция сохранится, ведь модернизация складов и адаптация маршрутов к условиям военной экономики требуют привлечения новых специалистов любой ценой.
