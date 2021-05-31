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Зарплата в Україні: в яких регіонах платять більше

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 16:52
Зарплата в Україні: в яких регіонах платять більше Фото: киянам платять на 50% більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні-квітні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 19 145 гривень. Це на 47,1% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, також вища за середню по країні зарплата в Донецькій області - 14 202 Гривень, у Київській області-13 189 гривень. Близька до середньої зарплата в Запорізькій (12 971 гривень) і в Дніпропетровській (12 968 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 296 гривень (79,1%) і в Чернівецькій області-10 387 гривень (79,8%) від середньої зарплати по країні.

Зарплата в Україні: в яких регіонах платять більше

Нагадаємо, у квітні 2021 року середня зарплата штатних працівників в Україні у порівнянні з квітнем минулого року зросла на 29,8%. Середня зарплата становила 13 543 гривень.

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

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