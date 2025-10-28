Зарплата для розрахунку пенсії в Україні підскочила на понад 1300 гривень

"27 жовтня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за вересень 2025 року", - йдеться в повідомленні.

За даними ПФУ, середня зарплата становить 21 190 гривень 31 копійка.

З початку року середня зарплата для розрахунку пенсії збільшилася майже на 2530 гривень, а найвищий показник цього року зафіксовано в червні - 22 336 гривень 81 копійка.

Для порівняння: