Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 18 доларів

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 18:40
Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 18 доларів Фото: середня пенсія в Україні зросла до 156 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 648 гривень, або на 11,1%, до 6 437 гривень. Пенсія зросла на 18 доларів і склала 156 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Офіційний курс долара знизився на 2,1%, що трохи прискорило зростання пенсій у доларовому еквіваленті.

Дані за 30 років

В Україні доступні дані Держстату щодо середньої пенсії з 1996 по 2018 рік. За останні роки інформацію публікує Пенсійний фонд України.

Дані свідчать, що 1997 року пенсія становила 52 гривні. До 2025 року вона зросла у 124 рази до 6 437 гривень.

Але курс долара за цей період зріс у 22 рази - з 1,9 до 41,1 грн/долар. Таким чином, доларова пенсія українців зросла в 5,7 раза з 27 до 159 доларів.

Максимальне зростання було зафіксовано 2004 року, коли пенсії підвищили майже вдвічі - з 34 до 60 доларів. Після початку війни Росії проти України у 2014 році пенсії впали з 191 до 100 доларів
Після повномасштабного вторгнення 2022 року пенсії змінилися несуттєво, але все ж зростали. Інфляція призвела до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.

Нагадаємо, 2024 року доларова зарплата перевищила довоєнний рівень і сягнула 535 доларів. Про те, як змінювалася зарплата українців за останні 30 років, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

