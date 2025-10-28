Зарплата для расчета пенсии в Украине подскочила более чем на 1300 гривен

"27 октября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за сентябрь 2025 года", - говорится в сообщении.

По данным ПФУ, средняя зарплата составляет 21 190 гривен 31 копейка.

С начала года средняя зарплата для расчета пенсии увеличилась почти на 2530 гривен, а самый высокий показатель этого года зафиксирован в июне - 22 336 гривен 81 копейка.

Для сравнения: