Зарплата для розрахунку пенсії в Україні за місяць підскочила на 2 тисячі гривень

За даними ПФУ, офіційна зарплата в червні становила 22 336,81 гривні, що на 1 981,41 гривні більше, ніж в травні (20 355,40 гривень).

Зарплата була на 18,8% більшою, ніж у червні минулого року (18 806,63 гривні).

У червні інфляція в Україні впала до 14,3%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 4,5%.



У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривні.

У лютому 2025 року показник зріс на 21,8% до 18 589,38 гривні.

У березні 2025 року показник зріс на 25,9% до 19 430,52 гривні.

У квітні 2025 року середня зарплата зросла на 17,9% до 19 856,19 гривні.

У травні 2025 року середня зарплата зросла на 18,5%% до 20 355,40 гривень.