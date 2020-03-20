ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заражение Шахова коронавирусом не повлияет на работу Рады, - Разумков

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 17:36
Заражение Шахова коронавирусом не повлияет на работу Рады, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Несмотря на карантин, Верховная рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Рада продолжит свою работу несмотря на то, что народный депутат Сергей Шахов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, инфицирование нардепа коронавирусом на работу самого парламента не повлияет.

Он также заверил, что несмотря на карантин, Верховная рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное - уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения, заболевания. По этому принципу живет вся страна. Верховная Рада работает, комитеты работают, я на рабочем месте вчера, сегодня, завтра, послезавтра, надеюсь, что столько, сколько буду работать – столько и буду пребывать на рабочем месте", - заявил Разумков.

Напомним, на самоизоляции находится народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Членам комитета по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовали также самоизолироваться из-за контакта с инфицированным нардепом.

Кроме того, ранее Дмитрий Разумков сдал тест на коронавирус. Его результат оказался негативным.

Депутат Европарламента заразился коронавирусом Директор Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом
Новости Украины Дмитрий РазумковКоронавирусВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь