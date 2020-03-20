ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зараження Шахова коронавірусом не вплине на роботу Ради, - Разумков

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 17:36
Зараження Шахова коронавірусом не вплине на роботу Ради, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Незважаючи на карантин, Верховна рада продовжує роботу по розробці нових законопроектів у комітетах

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що Рада продовжить свою роботу, попри те, що народний депутат Сергій Шахов захворів на коронавірус. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, інфікування нардепа коронавірусом на роботу самого парламенту не вплине.

Він також запевнив, що попри карантин, Верховна рада продовжує роботу по розробці нових законопроектів у комітетах.

"Ми дійсно перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної ради, ми працюємо у нормальному режимі, такому, як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження, захворювання. За цим принципом живе вся країна. Верховна Рада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки буду працювати – стільки і буду перебувати на робочому місці", - заявив Разумков.

Нагадаємо, на самоізоляції перебуває народний депутат Сергій Шахов, у якого підтвердили наявність коронавірусної інфекції. Членам комітету з питань екологічної політики і природокористування рекомендували також самоізолюватися через контакт з інфікованим нардепом.

Крім того, раніше Дмитро Разумков здав тест на коронавірус. Його результат виявився негативним.

Депутат Європарламенту заразився коронавірусом Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН заразився коронавірусом
Новини України Дмитро РазумковКоронавірусВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся