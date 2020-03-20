Зараження Шахова коронавірусом не вплине на роботу Ради, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Незважаючи на карантин, Верховна рада продовжує роботу по розробці нових законопроектів у комітетах

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що Рада продовжить свою роботу, попри те, що народний депутат Сергій Шахов захворів на коронавірус. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, інфікування нардепа коронавірусом на роботу самого парламенту не вплине.

Він також запевнив, що попри карантин, Верховна рада продовжує роботу по розробці нових законопроектів у комітетах.

"Ми дійсно перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної ради, ми працюємо у нормальному режимі, такому, як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження, захворювання. За цим принципом живе вся країна. Верховна Рада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки буду працювати – стільки і буду перебувати на робочому місці", - заявив Разумков.

Нагадаємо, на самоізоляції перебуває народний депутат Сергій Шахов, у якого підтвердили наявність коронавірусної інфекції. Членам комітету з питань екологічної політики і природокористування рекомендували також самоізолюватися через контакт з інфікованим нардепом.

Крім того, раніше Дмитро Разумков здав тест на коронавірус. Його результат виявився негативним.