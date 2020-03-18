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Депутат Рады заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 13:32
Депутат Рады заразился коронавирусом
Фото: Сергей Шахов (пресс-служба)

В Раде рассказали, присутствовал ли парламентарий на внеочередном заседании

В Верховной раде подтвердили, что депутат Сергей Шахов заразился коронавирусом. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Отметим, до этого парламентарий предоставлял разные комментарии СМИ по поводу своего инфицирования.

"Да, такая информация (о заражении Шахова, - ред.) подтверждается", - сказал собеседник агентства.

Подчеркнем, в пресс-службе Аппарата Верховной рады уже отреагировали на возможное инфицирование парламентария.

"В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной рады Украины 17 марта 2020 года отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно", - указано в сообщении.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" со вторника, 17 марта, вступил в силу. Парламентарии приняли его в ходе внеочередного заседания.

Как писало РБК-Украина, нардепы также приняли решение работать в комитетах до 3 апреля в рамках карантина из-за конавируса. Проведение пленарных заседаний отложили. Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже анонсировал проведение внеочередного заседания ВР на следующей неделе.

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