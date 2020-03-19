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Разумков сдал тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 09:47
Разумков сдал тест на коронавирус
Фото: Дмитрий Разумков (rada.gov.ua)

Коронавируса у спикера парламента нет

Председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову уже провели тест для диагностики коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Как сообщил источник, согласно тестам у Разумкова не выявили коронавирус.

"Сегодня уже известный результат теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса", - сообщил источник.

Напомним, 18 марта коронавирус диагностировали у народного депутата Сергея Шахова. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и у него повышенная температура. Шахов недавно вернулся из-за границы.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Несмотря на то, что персональная карточка Шахова 17 марта была зарегистрирована в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было.

По состоянию на вечер 18 марта были установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым. При этом, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, работа по выявлению контактных лиц продолжается.

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