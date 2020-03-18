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Членам экокомитета ВР рекомендовали самоизилироваться из-за коронавируса у Шахова

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 16:40
Членам экокомитета ВР рекомендовали самоизилироваться из-за коронавируса у Шахова
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако тем, кто напрямую не контактировал с нардепом, самоизоляция не требуется

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что членам комитета парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендована самоизоляция сроком на 14 дней из-за контакта с инфицированным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым. Об этом депутат написала в Facebook.

Так, по возвращению из-за границы парламентарий присутствовал на заседании данного комитета.

Членам экокомитета ВР рекомендовали самоизилироваться из-за коронавируса у Шахова

"Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней. Сейчас список контактов уточняется", - отметила замглавы фракции СН.

По ее словам, тем, кто не контактировали с Шаховым напрямую, самоизоляция не нужна.

"Тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, сухой кашель, ломота) проходить не нужно", - добавила нардеп.

Напомним, в Верховной раде подтвердили, что депутат Сергей Шахов заразился коронавирусом. В парламенте уточнили, что он не присутствовал на пленарном заседании парламента 17 марта и на согласительном совете 16 марта.

Как писало РБК-Украина, сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в Верховную раду и устанавливают всех лиц, которые контактировали с инфицированным коронавирусом народным депутатом Сергеем Шаховым.

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Новости Украины комитетВерховная РадаШаховКоронавирус
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