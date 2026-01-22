ua en ru
Зараз перевіряється готовність Путіна до мирної угоди щодо України, - генсек НАТО

Четвер 22 січня 2026 12:29
Зараз перевіряється готовність Путіна до мирної угоди щодо України, - генсек НАТО Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі перевіряється готовність російського диктатора Володимира Путіна укласти мирну угоду щодо України.

Про це Рютте заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.

Рютте відкинув ідею, що президент України Володимир Зеленський є головною перешкодою для мирної угоди з Росією.

"Я не думаю, що це справедливо. Зеленський абсолютно хоче укласти угоду. Питання зараз, звичайно, до Путіна. Чи готовий він укласти угоду. І це зараз перевіряється", - сказав Рютте.

Що передувало

Раніше президент США Дональд Трамп у інтерв’ю Reuters заявив, що саме Україна, а не Росія, затягує процес укладення мирної угоди та назвав Зеленського основною перешкодою.

У відповідь 15 січня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру.

За його словами, справжньою причиною затягування переговорів є російські удари та прагнення Кремля знищити Україну.

16 січня Зеленський на пресконференції підкреслив, що Україна, як і США, хоче якнайшвидшого миру. Водночас він зазначив, що процес затягує Росія, зокрема у питанні обмінів полоненими.

Зустріч Віткоффа з Путіним

Вчора спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною, попри відсутність ознак готовності Кремля до компромісу щодо своїх вимог.

За його словами, він разом із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, вже завтра вирушить до Москви для переговорів із Путіним.

Під час зустрічі сторони планують обговорити 20-пунктний план припинення війни, який, за словами Віткоффа, готовий більш ніж на 90%.

Також стало відомо, що сьогодні Віткофф зустрінеться з російським диктатором. Цю інформацію підтвердили у Кремлі.

