Путін "готовий" до мирної угоди з Україною, - Віткофф

Російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною, попри відсутність ознак готовності Кремля до компромісу щодо своїх вимог.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg TV.

Водночас спецпосланець відмовився засуджувати російські удари по українській інфраструктурі, внаслідок яких значна частина Києва залишилася без води, опалення та електроенергії під час морозів.

За його словами, він разом із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, вже завтра вирушить до Москви для переговорів із Путіним. Під час зустрічі сторони планують обговорити 20-пунктний план припинення війни, який, за словами Віткоффа, готовий більш ніж на 90%.

Переговори України та США

Україна продовжує консультації з європейськими та американськими партнерами щодо реалізації мирного плану. Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський відвідав Флориду, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Попри заяви про повні гарантії безпеки для України, найскладніше питання - щодо територій - залишається відкритим. Водночас Трамп заявляє про наближення до компромісу, а Зеленський повідомив, що мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки - на 100%.

Нещодавно в Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за підсумками якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо можливого розміщення західного контингенту в Україні.

Також у французькій столиці помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва. За даними ЗМІ, радники Трампа обговорювали з ним американський мирний план, а Росія може дати відповідь на 20-пунктну пропозицію України вже до кінця місяця.

Раніше ЗМІ писали, що Зеленський та Трамп можуть підписати так званий "план процвітання" України на суму 800 млрд доларів саме під час форуму в Давосі. Однак після останнього обстрілу РФ по Україні Зеленський скасував с вою поїздку.